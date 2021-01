Neue Spiele der Woche: Releases für PS4/PS5, Xbox One/Series X/S & Switch

In unserer Release-Liste findet ihr alle Veröffentlichungen für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch, die in der Woche vom 11. bis zum 17. Januar 2021 erscheinen.

Ähnlich wie schon in der letzten Woche geht es Release-technisch noch ein wenig ruhiger zu, was für diese Zeit des Jahres aber vollkommen normal ist. Sämtliche Neuerscheinungen der aktuellen Woche findet ihr jetzt nachfolgend und nach Systemen sortiert aufgelistet.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Neue Spiele für PS4 und PS5

12. Januar - Five Nights at Freddy's: Core Collection

14. Januar - MXGP 2020

14. Januar - Scott Pilgrim vs. the World: The Game - Complete Edition

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

12. Januar - Five Nights at Freddy's: Core Collection

13. Januar - Glitch's Trip

14. Januar - Life of Fly

14. Januar - Scott Pilgrim vs. the World: The Game - Complete Edition

15. Januar - Jet Kave Adventure

15. Januar - Outbreak: The New Nightmare Definitive Edition

Neue Spiele für Nintendo Switch

11. Januar - Glyph

11. Januar - Radio Commander

11. Januar - Wrestling Empire

11. Januar - Yumemidori Nostalgia

12. Januar - Arcanoid Breakout

12. Januar - Dead Ground

12. Januar - Five Nights at Freddy's: Core Collection

12. Januar - Mahjong Adventure

12. Januar - S.U.M. - Slay Uncool Monster

13. Januar - Get Over Here

13. Januar - Gorilla Big Adventure

13. Januar - Space Aliens Invaders

14. Januar - Down in Bermuda

14. Januar - Fantasy Tavern Sextet Vol. 2: Adventurer's Days

14. Januar - Four in a Row

14. Januar - Life of Fly

14. Januar - My Hidden Things

14. Januar - Ping Redux

14. Januar - Ploid

14. Januar - Rhythm Fighter

14. Januar - Scott Pilgrim vs. the World: The Game - Complete Edition

15. Januar - Curling

15. Januar - Writhe

Denkt an PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass!

Auch im Januar 2021 könnt ihr euch auf PS4/PS5 mit PS Plus und auf der Xbox One/Series X/S mit den Games with Gold mehrere neue Spiele kostenlos herunterladen - von den Gebühren für das Abo natürlich abgesehen. Und auch im Game Pass und PS Now schlagen im Laufe jedes Monats neue Titel auf. Alle Infos zu euren Abos bekommt ihr hier:

Habt ihr schon einen oder mehrere Titel ausgeguckt, die ihr euch holen werdet?