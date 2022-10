Neue Spiele der Woche bringen bringen zwei heißerwartete Nachfolger

Wir starten in eine neue Woche und auch in den nächsten sieben Tagen gibt es einige spannende Releases. Darunter sind auch zwei Titel, deren Vorgänger in der Vergangenheit bereits für Furore und gute Wertungen gesorgt hatten.

Wie gewohnt haben wir die wichtigsten neuen Releases für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch in der Woche vom 17. bis zum 23. Oktober für euch aufgelistet. Die Highlights dabei: Zwei Titel, die nun ihren Weg auf die Switch finden und die in unseren Augen durchaus schon als moderne Klassiker bezeichnet werden können.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlights der Woche

A Plague Tale: Requiem

Release: 18. Oktober 2022

18. Oktober 2022 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Systeme: PS5, Xbox Series X/S, Switch (Cloud-Version), PC

Darum geht's: A Plague Tale: Requiem erzählt die Geschichte der beiden Geschwister Amicia und Hugo weiter. Erneut geht es ins mittelalterliche und von der Pest geplagte Frankreich. Hugo hat mittlerweile gelernt, die Rattenschwärme zu kontrollieren und muss sich nun zusammen mit seiner Schwester auf die Flucht vor einem schrecklichen Fluch begeben. Requiem schickt sich dabei an, seinen Vorgänger Innocence in allen Punkten zu übertrumpfen, unter anderem bei der Spielzeit, die deutlich länger ausfallen soll.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Release: 20. Oktober 2022

20. Oktober 2022 Genre: Rundenstrategie

Rundenstrategie System: Switch

Darum geht's: Mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope bekommt Ubisofts ungewöhnliches Crossover einen zweiten Teil. Dieses Mal sieht sich die ungewöhnliche Schicksalsgemeinschaft rund um Mario und die Rabbids der Bedrohung durch die mächtige Misera gegenüber. Auf unterschiedlichen Planeten gilt es jetzt, ihre Schergen zurückzuschlagen und diverse Missionen zu erfüllen. Herzstück des Spiels sind die rundenbasierten Kämpfe, in denen die unterschiedlichen Charakterfähigkeiten und die neuen Sparks eingesetzt werden müssen, um erfolgreich zu sein.

Neue Spiele für PS4 und PS5

18. Oktober - A Plague Tale: Requiem

18. Oktober - Ghostbusters: Spirits Unleashed

18. Oktober - Them's Fightin' Herds

20. Oktober - Batora: Lost Haven

20. Oktober - The Jackbox Party Pack 9

20. Oktober - Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef

21. Oktober - Gotham Knights

21. Oktober - New Tales from the Borderlands

21. Oktober - Persona 5 Royale

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

18. Oktober - A Plague Tale: Requiem

18. Oktober - Ghostbusters: Spirits Unleashed

18. Oktober - Kovox Pitch

18. Oktober - Them's Fightin' Herds

19. Oktober - Pnevmo-Capsula

19. Oktober - WW2: Bunker Simulator

19. Oktober - The Last Hero of Nostalgia

20. Oktober - Batora: Lost Haven

20. Oktober - Gas Station Simulator

20. Oktober - Park Story

20. Oktober - The Jackbox Party Pack 9

20. Oktober - Tempus

20. Oktober - Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef

21. Oktober - Gotham Knights

21. Oktober - JoJo Siwa - Ein Fest für alle

21. Oktober - New Tales from the Borderlands

21. Oktober - Persona 5 Royale

Neue Spiele für Nintendo Switch

18. Oktober - A Plague Tale: Requiem - Cloud Version

18. Oktober - Sigma Theory

18. Oktober - Them's Fightin' Herds

19. Oktober - Daardoa

19. Oktober - Harmony's Odyssey

19. Oktober - Pnevmo-Capsula

20. Oktober - Aery: Last Day of Earth

20. Oktober - Apré Lapli

20. Oktober - Beholgar

20. Oktober - CubicBan

20. Oktober - Dead Secret Circle

20. Oktober - Doomed to Hell

20. Oktober - Flying Neko Delivery

20. Oktober - Forest Pop

20. Oktober - Gas Station Simulator

20. Oktober - Harmonia

20, Oktober - Japanese Escape Games The Forbidden Garden

20. Oktober - Lost Grimoires 2: Shard of Mystery

20. Oktober - Mario + Rabbids: Sparks of Hope

20. Oktober - Matchpoint: Tennis Championships

20. Oktober - One True Hero

20. Oktober - Pure-hearted Gyaru and the Shape of Happiness

20. Oktober - Sea Horizon

20. Oktober - Seduced in the Sleepless City

20. Oktober - Shutter Nyan! Enhanced Edition

20. Oktober - Tempus

20. Oktober - The Jackbox Party Pack 9

20. Oktober - Touhou Gouyoku Ibun: Sunken Fossil World

20. Oktober - Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef

21. Oktober - World Soccer Cup 2022

