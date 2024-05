Neue Spiele der Woche bringen 'CoD-Killer' und bislang größtes Xbox-Exklusive des Jahres

Diese Spiele erscheinen in dieser Woche für Konsolen.

Auch in der Woche vom 20. bis 26. Mai 2024 gibt es wieder neue Spiele für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und Nintendo Switch. Wir geben euch eine Übersicht über die wichtigsten Releases und stellen euch die Highlights vor.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Die Highlights der Woche

XDefiant

Release: 21. April

21. April Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: XDefiant ist der neue Multiplayer-Shooter aus dem Hause Ubisoft und für viele Fans die Hoffnung einer Call of Duty-Alternative. In 6vs6-Matches tretet ihr im Arena-Shooter in unterschiedlichen Modi gegeneinander an. Die Casual-Playlisten kommen dabei ohne Skill-Based Matchmaking (SBMM) aus, das wird es nur in Ranked Play geben, das in einer späteren Season ins Spiel kommen soll.

Hellblade 2: Senua's Saga

Release: 21. Mai

21. Mai Plattformen: Xbox Series X/S, Pc

Xbox Series X/S, Pc Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Hellblade 2 ist die Fortsetzung des Action-Adventures von Ninja Theory und dreht sich wieder um Heldin Senua. Die hat inzwischen den Tod ihres Geliebten Dillion akzeptiert, sich aber auch geschworen, dass niemand mehr so leiden soll wie er. Deshalb reist sie nach Island, um die Plünderer, die ihr Dorf überfallen hatten, zu töten.

Wie schon der erste Teil lebt auch die Fortsetzung von ihrer Stimmung. Durch ihre Psychose sieht Senua die Welt anders als die meisten Menschen, was sie vor Herausforderungen stellt, ihr aber auch neue Wege eröffnet.

Neue Spiele für PS4 und PS5

System Shock - 21. Mai

- 21. Mai XDefiant - 21. Mai

- 21. Mai C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield - 23. Mai

Hauntii - 23. Mai

Morbid: The Lords of Ire - 23. Mai

Until Then - 23. Mai

The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You - 23. Mai

The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer - 23. Mai

Dragon Ball: Xenoverse 2 - 24. Mai

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

Neue Spiele für Nintendo Switch

C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield - 23. Mai

Duck Detective: The Secret Salami - 23. Mai

Hauntii - 23. Mai

Morbid: The Lords of Ire - 23. Mai

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - 23. Mai

- 23. Mai The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You - 23. Mai

The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer - 23. Mai

World of Goo 2 - 23. Mai

Vergesst PS Plus und den Xbox Game Pass nicht!

Wie jeden Monat gibt es natürlich auch diesmal wieder neue Spiele für die Abo-Services PS Plus und Xbox Game Pass. Meistens bekommt ihr damit keine brandneuen Titel, diese Woche ist mit Hellblade 2 aber wieder ein Day One Release dabei. Hier findet ihr die Übersicht:

