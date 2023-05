In dieser Woche gibt es einen großen Herr der Ringe-Release, habt ihr dran gedacht?

Das sind die neuen Spiele der Woche für PlayStation, Xbox und Nintendo.

Der Mai neigt sich bereits dem Ende entgegen und der fünfte Monat des Jahres 2023 hat bereits einige spannende Releases mit sich gebracht, darunter natürlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Lego 2K Drive.

Aber das war es noch nicht, auch in dieser Woche stehen einige interessante Neuerscheinungen an. Der prominenteste Name dabei ist sicherlich Der Herr der Ringe: Gollum von Daedalic, das nach mehreren Verschiebungen Ende Mai nun endlich das Licht der Spielewelt erblicken soll.

In unserer Liste findet ihr wie gewohnt alle wichtigen Releases der Woche vom 22. bis zum 27. Mai für die Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlights der Woche

Der Herr der Ringe: Gollum

Release: 25. Mai 2023

25. Mai 2023 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Systeme: PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PC

Der Titel deutet es schon an: Im Mittelpunkt von Der Herr der Ringe: Gollum steht einer der ungewöhnlichsten und zerrissensten Charaktere aus dem berühmten Fantasy-Universum.

Im Action-Adventure aus dem Hause Daedalic gilt es mit dem glitschigen Protagonisten diverse Stealth-, Kletter- und Hüpfpassagen zu meistern. Körperlich ist Gollum den meisten Gegnern nicht gewachsen, so dass es keine klassischen Kämpfe geben wird.

Außerdem soll das Spiel und dessen Geschichte sehr stark in die Lore des Universums eingeflochten sein und bestimmte Zusammenhänge und Hintergründe noch besser erklären. Das macht den Titel vermutlich besonders interessant für Hardcore-HdR-Fans, ob es dagegen spielerisch überzeugen kann, muss sich erst noch zeigen. Wir waren zumindest beim Anspieltermin vor ein paar Monaten nicht besonders angetan.

Mehr zu unseren Eindrücken könnt ihr in unserer Preview lesen:

Neue Spiele für PS5 und PS4

Die PlayStation-Releases der Woche im Überblick.

23. Mai - After Us

23. Mai - Convergence: A League of Legends Story

23. Mai - Miasma Chronicles

23. Mai - Wobbledogs Console Edition

24. Mai - Dark Quest 3

24. Mai - Spectrolite

24. Mai - Torinto

25. Mai - Bat Boy

25. Mai - Der Herr der Ringe: Gollum

25. Mai - Fights in Tight Spaces

25. Mai - Nock

25. Mai - Railway Empire 2

25. Mai - Santas Monster Shootout

25. Mai - Vaccine Rebirth

Neue Spiele für Xbox Series X/S und Xbox One

Die Xbox-Releases der Woche im Überblick.

23. Mai - After Us

23. Mai - Amnesia: The Bunker

23. Mai - Convergence: A League of Legends Story

23. Mai - Miasma Chronicles

23. Mai - Planet of Lana

23. Mai - Star Trek: Resurgence

23. Mai - Warhammer 40.000: Boltgun

23. Mai - Wobbledogs Console Edition

24. Mai - Kingdom Rush Origins

24. Mai - Torinto

25. Mai - Bat Boy

25. Mai - Cassette Beasts

25. Mai - Der Herr der Ringe: Gollum

25. Mai - Evil Wizard

25. Mai - Protodroid DeLTA

25. Mai - Railway Empire 2

26. Mai - Dice Legacy

26. Mai - Home Sheep Home: Farmageddon Edition

26. Mai - Miracle Snack Shop

26. Mai - Pirates Pinball

Neue Spiele für Nintendo Switch

Die Switch-Releases der Woche im Überblick.

23. Mai - Convergence: A League of Legends Story

23. Mai - Ghostpia Season One

23. Mai - Glitch-Jäger: Magnetisches Chaos

23. Mai - Landwirtschafts-Simulator 23: Nintendo Switch Edition

23. Mai - Puzzle Bobble Everybubble!

23. Mai - Warhammer 40.000: Boltgun

24. Mai - Dark Quest 3

24. Mai - Last Labyrinth: Lucidity Lost

24. Mai - Sunshine Shuffle

24. Mai - Torinto

25. Mai - Animality

25. Mai - Bee in the Valley

25. Mai - BlackSmith HIT

25. Mai - End of Lines

25. Mai - Fights in Tight Spaces

25. Mai - Finally, in Love Again

25. Mai - Fantasy Tower Defense

25. Mai - Hello Goodboy

25. Mai - Hush Hush

25. Mai - Marlon's Mystery: The Darkside of Crime

25. Mai - Onigo Hunter

25. Mai - Pixel Färben: Sammlung 3

25. Mai - Serene Hike

25. Mai - Spectrolite

25. Mai - Star Gagnant

25. Mai - Super Night Riders

25. Mai - The Case of the Golden Idol

25. Mai - True Disc Golf

25. Mai - Vaccine Rebirth

