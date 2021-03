Neue Spiele der Woche bringen optimierte Version eines alten Bekannten

In der Woche vom 8. bis zum 14. März 2021 kommen wieder einige Spiele für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie die Nintendo Switch raus. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de könnt ihr nachlesen, welche Spiele an welchem Tag erscheinen.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründe kurzfristig ändern.

Zunächst stellen wir euch ein Highlight der Woche genauer vor:

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Release: 12. März 2021 (PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch), 2. Oktober 2020 (PS4, Xbox One)

12. März 2021 (PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch), 2. Oktober 2020 (PS4, Xbox One) Genre: Jump&Run

Darum geht's: Crash Bandicoot 4: It's About Time ist der direkte Nachfolger der PS1-Trilogie des einstigen PlayStation-Maskottchens. Fans erwartet also kein Remake, sondern ein komplett neues Abenteuer mit neuen Welten, neuen Fähigkeiten und neuer Geschichte. Dr. Neo Cortex tritt erneut als Bösewicht auf und kehrt aus seinem Exil in der Vergangenheit zurück. Dabei reißt er Portale in andere Zeiten und Dimensionen auf, die Crash und Coco bereisen müssen.

Das Spiel erschien bereits im letzten Oktober, ist also schon ein alter Bekannter. Jetzt kommt der Titel aber auch in einer optimierten Fassung für PS5 und Xbox Series X/S. Auf den Next Gen-Konsolen läuft der Titel in 4K-Auflösung und mit 60 fps, außerdem gibt es auf den drei Systemen schnellere Ladezeiten und auf der PS5 3D-Audio und DualSense-Unterstützung. Zudem kommt der Titel am 12. März auch auf die Nintendo Switch.

Hannes' Test zu den PS4- und Xbox One-Versionen findet ihr hier:

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

Gensou Skydrift - 9. März

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4 - 11. März

Monster Truck Championship - 11. März

Crash Bandicoot 4: It's About Time - 12. März

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Doodle Devil: 3volution - 11. März

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4 - 11. März

Monster Truck Championship - 11. März

Crash Bandicoot 4: It's About Time - 12. März

Heaven Dust - 12. März

Journey of the Broken Circle - 12. März

Pinkman - 12. März

Self: Where's my father - 12. März

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

Noble Armada: Lost Worlds - 8. März

Apex Legends - 9. März

A Day Without Me - 11. März

Alchemist Simulator - 11. März

Battle Brothers - 11. März

Bishoujo Battle Cyber Panic! - 11. März

Bloody Bunny, The Game - 11. März

Bob Help Them - 11. März

Cyanide & Happiness: Freakpocalypse - 11. März

Doodle Devil: 3volution - 11. März

Smash Club: Streets of Shmeenis - 11. März

Crash Bandicoot 4: It's About Time - 12. März

Pinkman+ - 12. März

Sokodice - 12. März

