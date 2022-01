Vom 31. Januar bis 4. Februar 2022 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.



Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Das Highlight in dieser Woche:

Dying Light 2: Stay Human

Release: 4. Februar 2022

4. Februar 2022 Genre: Open World-Action

Dying Light 2: Stay Human wirft euch erneut in eine in der Zombie-Apokalypse angesiedelte Open World und lässt sie euch aus der Ego-Perspektive heraus erkunden. Wie beim Vorgänger erwartet euch ein Gameplay-Mix aus rasanten Parkour-Manövern, martialischen Nahkämpfen gegen Zombies und Menschen sowie eine Story über den Weltuntergang. Nach mehrmaligen Verschiebungen erscheint Dying Light 2 am Freitag nun endlich für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

Life is Strange Remastered Collection - 1. Februar 2022

- 1. Februar 2022 The Sealed Ampoule - 2. Februar

The Dead Tree of Ranchiuna - 2. Februar

Dying Light 2 - 4. Februar

Maglam Lord - 4. Februar

Was erscheint außerdem?

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Life is Strange Remastered Collection - 1. Februar 2022

- 1. Februar 2022 Dyna Raid - 1. Februar

The Sealed Ampoule - 2. Februar

The Dead Tree of Ranchiuna - 2. Februar

Webbed - 2. Februar

Ambition Record - 4. Februar

Croc's World Construction Kit 2 - 4. Februar

Dying Light 2 - 4. Februar

Was erscheint außerdem?

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

McDROID - 2. Februar 2022

Sherlock Holmes: Crimes and Punishment - 3. Februar 2022

Maglam Lord - 4. Februar 2022

Was erscheint außerdem?

