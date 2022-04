Neue Spiele der Woche bringen ein LEGO-Spiel endlich auf die PS4/PS5

In der Aprilwoche nach Ostern warten viele kleine Titel auf uns. Darunter befindet sich auch ein kleines, aber feines LEGO-Spiel, das den Sprung auf die PlayStation schafft. Damit ihr die wichtigsten Spiele für PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch im Blick habt, findet ihr hier alle Releases vom 18. bis zum 24. April.

Highlight der Woche

LEGO Builder’s Journey

Release: 19. April 2022

19. April 2022 Plattformen: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Puzzlespiel

Darum geht's: LEGO Builder's Journey ist kein so umfangreiches und aufwendig inszeniertes LEGO-Spiel, wie wir es beispielsweise von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga kennen. Und trotzdem erzählt der kleine Puzzler eine berühremde Vater-Sohn-Geschichte. Dafür knobeln wir uns durch Levels, in denen wir LEGO-Steine geschickt platzieren oder entfernen müssen. Die Steinchen sehen dabei so echt aus, als kämen sie direkt aus unserem Kinderzimmer.

2019 erschien LEGO Builder's Journey erstmals auf iOS-Geräten (Apple Arcade), Versionen für Xbox, Switch und PC folgten. Mit dem Release am 19. April schafft es das atmosphärische Puzzlespiel auch endlich auf die PS4 und PS5 und bringt gleich einen Kreativmodus, in dem wir unsere ganz eigenen Bauten verwirklichen und dank Fotomodus festhalten können.

Neue Spiele für PS4 und PS5

18. April - Rainbow

19. April - LEGO Builder’s Journey

20. April - Liberated: Enhanced Edition

21. April - I Love Food

21. April - Samurai Bringer

21. April - MotoGP 22

21. April - Galactic Wars EX

21. April - Lumote: The Mastermote Chronicles

21. April - orbit.industries

21. April - Deck of Ashes: Complete Edition

22. April - Ayo the Clown

22. April - Castle Formers

22. April - Catana

22. April - Legend of Ixtona

22. April - Evasion From Hell

22. April - Ganryu 2 - Hakuma Kojiro

Release-Kalender für PS4 und PS5: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle PlayStation-Konsolen erscheinen, könnt ihr in den Releaselisten für PS4 und PS5 nachschauen.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

20. April - Liberated: Enhanced Edition

20. April - Catana

21. April - MotoGP 22

21. April - orbit.industries

22. April - LIT: Bend the Light

22. April - Mokoko X

22. April - Ganryu 2 - Hakuma Kojiro

Release-Kalender für Xbox One und Xbox Series X/S: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle Xbox-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Neue Spiele für Nintendo Switch

20. April - Star Wars: The Force Unleashed

20. April - Wild West Crops

20. April - Catana

21. April - Anuchard

21. April - Evasion From Hell

21. April - Revita

21. April - Super Mega Zero

21. April - MotoGP 22

21. April - Lumote: The Mastermote Chronicles

21. April - orbit.industries

21. April - Rainbow Yggdrasil

21. April - Rotund Zero

21. April - Deck of Ashes: Complete Edition

21. April - Dragon Caffi

21. April - Sakura Angels

21. April - Lila’s Sky Ark

21. April - Funny Car Wash

21. April - Burger Bistro Story

21. April - Samurai Bringer

21. April - Galactic Wars EX

21. April - Roguebook

21. April - NeonLore

21. April - 8 Ball Clash

21. April - CosmicBreak Gun & Slash

21. April - Horror Stories

21. April - Japanese NEKOSAMA Escape -The Old Inn-

22. April - Ganryu 2 - Hakuma Kojiro

22. April - Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars

22. April - Castle Formers

22. April - Galagi Shooter

Release-Kalender für Nintendo Switch: Welche Spiele 2022 noch für die Nintendo Switch erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Noch mehr Spiel erwarten euch in den Abo-Services. Hierbei handelt es sich zwar meist um keine neuen Titel, sie sind aber abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielbar.

Die Spiele, die ihr bei den bAbo-Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich monatlich. Schaut also regelmäßig in die digitalen Stores. Auf GamePro.de informieren wir euch außerdem immer über die Zu- und Abgänge der Abo-Kataloge.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?