Neue Spiele der Woche bringen die dickste Release-Woche seit Monaten

In unserer wöchentlichen Release-Liste findet ihr wieder die wichtigen Neuerscheinungen. Und dieses Mal geht es richtig rund, denn in den nächsten Tagen stehen gleich mehrere Hochkaräter wie Far Cry 6. Metroid Dread, Hell Let Loose, Alan Wake Remastered und Back 4 Blood an. Was uns in der Woche vom 4. bis 10. Oktober 2021 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch sonst noch alles erwartet, erfahrt ihr hier.

Spiele-Highlights der Woche

Far Cry 6

Release: 7. Oktober 2021

7. Oktober 2021 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: First Person-Shooter

Darum geht's: Die Far Cry-Reihe entführt uns dieses Mal in den fiktiven Inselstaat Yara, der vom Diktator Anton Castillo beherrscht wird. Als Mitglied des Widerstands liegt es an Dani Rojas, eine Guerilla-Armee aufzubauen und Castillo auszuschalten, um den einstigen Ruhm der Nation wiederherzustellen. Dafür müssen wir die Insel erobern, Castillos Einfluss dämmen und dabei auf ein großes Waffenarsenal und einen breiten Fuhrpark an Fahrzeugen zurückgreifen.

Für wen lohnt es sich? Far Cry 6 entfernt sich nicht allzu weit von seinen Vorgängern, auch wenn ein paar neue Ideen mit dabei sind. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass ihr auch Far Cry 6 mögen werdet, wenn euch die bisherigen Ableger der Shooter-Reihe gefallen haben.

Metroid Dread

Release: 8. Oktober 2021

8. Oktober 2021 Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Nach langem Warten steht endlich wieder ein neuer Metroid-Teil in den Startlöchern. Zwar müssen wir auf Metroid Prime 4 noch etwas warten, doch Metroid Dread füllt die Lücke, die die 2D-Ableger hinterlassen haben. In der Rolle von Samus Aran untersuchen wir die mysteriösen Ereignisse auf dem Planeten ZDR, auf dem mächtige EMMI-Roboter ihr Unwesen treiben. In klassischer Metroid-Manier finden wir Upgrades für Samus und müssens langsam aber sicher durch die verwinkelte Spielwelt vorarbeiten.

Für wen lohnt es sich? Wer die klassischen Metroid-Spiele schon immer der Prime-Trilogie vorgezogen hat, dürfte mit Metroid Dread glücklich werden. Gleichzeitig verspricht das Switch-Exclusive auch einen deutlich düsteren Ton und wird auch Stealth-Elemente in die Reihe integrieren.

Neue Spiele für PS4 und PS5

5. Oktober - JETT: The Far Shore

5. Oktober - Exophobia

5. Oktober - Hell Let Loose

5. Oktober - Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey

5. Oktober - Alan Wake Remastered

5. Oktober - BPM: Bullets Per Minute

5. Oktober - Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

5. Oktober - Super Monkey Ball Banana Mania

5. Oktober - Nickelodeon All-Star Brawl

6. Oktober - art of rally

7. Oktober - Far Cry 6

7. Oktober - Back 4 Blood

7. Oktober - Wraith: The Oblivion - Afterlife

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

4. Oktober - BPM: Bullets Per Minute

5. Oktober - Alan Wake Remastered

5. Oktober - Hell Let Loose

5. Oktober - Nickelodeon All-Star Brawl

5. Oktober - Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

5. Oktober - Super Monkey Ball Banana Mania

6. Oktober - Ember: Console Edition

7. Oktober - Far Cry 6

7. Oktober - No Longer Home

8. Oktober - Bouncy Bullets 2

8. Oktober - Lord of the Click 2

8. Oktober - RainCity

8. Oktober - ATOM RPG Supporter Edition

Neue Spiele für Nintendo Switch

4. Oktober - Toree 2

4. Oktober - Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

5. Oktober - Nickelodeon All-Star Brawl

5. Oktober - Super Monkey Ball Banana Mania

7. Oktober - Pretty Girls Mahjong Solitaire

7. Oktober - Business Tour Deluxe

7. Oktober - Gang Beasts

7. Oktober - Sophias's World

7. Oktober - No Longer Home

7. Oktober - AmaneSwitch

7. Oktober - The Marauder Chronicles: Curse Over Valdria

7. Oktober - InfiniteCorp: Cyberpunk Card Game

7. Oktober - Drum Box

7. Oktober - PandaBall

7. Oktober - Jack Axe

7. Oktober - Smashing The Battle Ghost Soul

7. Oktober - Panmorphia

7. Oktober - Lotus Bloom

7. Oktober - The Lightbringer

7. Oktober - Creepy Tale 2

7. Oktober - Balloon Pop

7. Oktober - Lyrica2 Stars Align

8. Oktober - Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala

8. Oktober - AAA Clock

8. Oktober - Lord of the Click 2

8. Oktober - Bouncy Bullets 2

8. Oktober - Toroom

8. Oktober - Tetris Effect: Connected

8. Oktober - Knockout Home Fitness

8. Oktober - Metroid Dread

Vergesst nicht PS Plus, Games With Gold, PS Now und Game Pass!

Zusätzlich gibt es auch noch die Abo-Services, die uns regelmäßig mit Spielen versorgen und die, abgesehen von dem Abo selbst, nichts weiter kosten. Ein Teil davon hat bereits die Titel für den Oktober bekanntgegeben, während ihr euch bei anderen noch die Spiele von September schnappen könnt:

Manche Abo-Services bieten uns darüber hinaus natürlich auch noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine neuen Titel, aber dafür steht euch noch ein großer Katalog an Spielen offen.

