Neue Spiele der Woche: Freut euch auf 3 Blockbuster für PS4/PS5, Xbox und Switch

Das Sommerloch lassen wir so langsam hinter uns und der Herbst kommt in die heiße Phase.



Das sind die Highlights dieser Woche: Mit Death Stranding: Director's Cut, Kena: Bridge of Spirits und Diablo 2: Resurrected warten in dieser Woche gleich drei heiß erwartete Spiele auf uns.

Wir haben in unserer wöchentlichen Release-Liste wieder alle wichtigen Neuerscheinungen für die PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Konsolen für euch zusammengetragen. Nachfolgend haben wir für euch aufgelistet, welche Spiele in der Woche vom 20. September bis zum 26. September 2021 für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

Trailershow - Das sind die Highlights der Woche

Death Stranding - Directors Cut:

Release: 24. September

Kena: Bridge of Spirits:

Release: 21. September

Diablo 2:

Release: 23. September

Neue Spiele für PS4 und PS5

21. September - Kena: Bridge of Spirits

21. September - World War Z: Aftermath

23. September - Diablo 2: Resurrected

23. September - Embr

23. September - The Plane Effect

23. September - MechWarrior 5: Mercenaries

24. September - Lost Judgment

24. September - Death Stranding: Director's Cut

24. September - Spacebase Startopia

25. September - Port Royale 4

Welche Neuerscheinungen gibt es noch? Alle PS4-Releases 2021 haben wir für euch hier zusammengefasst. Eine Auflistung aller neuen PS5-Spiele 2021 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

21. September - World War Z: Aftermath

23. September - Diablo 2: Resurrected

23. September - Sable

23. September - Embr

23. September - The Plane Effect

24. September - Lost Judgment

24. September - Spacebase Startopia

25. September - Port Royale 4

Welche Releases gibt es noch? Eine komplette Übersicht über alle Xbox-Releases 2021 haben wir hier für euch zusammengestellt.

Neue Spiele für Nintendo Switch

23. September - Diablo 2: Resurrected

23. September - The Plane Effect

23. September - Embr

24. September - Dragon Ball Z: Kakarot

24. September - Spacebase Startopia

Was kommt noch raus? Sämtliche Switch-Releases aus dem Jahr 2021 findet ihr hier.

Vergesst nicht PS Plus, Games With Gold, PS Now und Game Pass!

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Abo-Services, die euch regelmäßig mit neuen Spielen versorgen, die ihr ohne weitere Kosten - abgesehen von denen fürs Abo - spielen könnt. Hier habt ihr eine Übersicht mit den wichtigsten Services für Konsolen:

Hinweis: Die verschiedenen Abo-Services bieten uns darüber hinaus natürlich auch noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche besonders?