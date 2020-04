PS4, Xbox & Switch: Neue Spiele der Woche bringen Shooter-Hit zurück

Welche Spiele erscheinen in der Woche vom 27. April bis zum 1. Mai 2020 für PS4, Xbox One und Switch? GamePros wöchentliche Release-Liste verrät es euch!

Achtung: Die Releasedaten beziehen wir von den Publishern und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern.

Das Highlight der Woche: Modern Warfare 2 Remastered für Xbox One

Genre: Shooter

Shooter Release: 30. April 2020 für Xbox One (und PC)

30. April 2020 für Xbox One (und PC) außerdem erhältlich für: PS4

PS4 regulärer Preis: 24,99 Euro

Darum geht's: Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ist die Neuauflage des Ego-Shooters von 2009 in moderner Grafik.

Im Gegensatz zur Remaster-Version des Vorgängers Call of Duty 4: Modern Warfare, ist in MW2 lediglich die Kampagne enthalten und nicht der Multiplayer. Das Spiel ist bereits für die PS4 erhältlich und erscheint nun auch für Xbox One und den PC.

Alle neuen PS4-Spiele in dieser Woche

Alle neuen Xbox One-Spiele dieser Woche

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

28. April - Telling Lies

28. April - Moving Out

28. April - Ninjala VIP-Erfahrung

29. April - Dread Nautical

29. April - Active Neurons - Puzzle Game

29. April - Starcrossed

30. April - Streets of Rage 4

30. April - Fairy Knights

30. April - Pocket Arcade Story

30. April - My Secret Pets!

30. April - LevelHead

30. April - SEGA Ages G-Loc Air Battle

30. April - Ministry of Broadcast

30. April - Mushroom Heroes

30. April - War-Torn Dreams

30. April - Book of Demons

30. April - Pixel Art Bundle Vol. 1

