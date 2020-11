Neue Spiele der Woche bringen endlich PS5 & das Zelda: BotW-Prequel

Die neuen Spiele der Woche vom 16. bis 22. November setzen den Launch der Next Gen fort. Nachdem die Xbox Series X/S letzte Woche dran waren, ist jetzt die PS5 an der Reihe. Aus dem gleichen Grund erscheinen auch einige neue Hochkaräter. Aber auch Fans der Nintendo Switch haben mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ein Grund zur Freude.

Das sind die Highlights der Woche

PlayStation 5

Release: 19. November

Das ist Sonys neue Konsole: Der weiß-schwarze Gigant setzt auf eine ultraschnelle SSD für kürzere Ladezeiten, Raytracing und weitere technische Neuheiten. Besonders ist aber vor allem auch der neue DualSense-Controller, der durch haptisches Feedback und adaptive Trigger ein neuartiges Spielerlebnis erzeugt.

Mehr zur PS5 findet ihr im GamePro-Test:

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Release : 20. November

: 20. November Plattform: Nintendo Switch

Darum geht's: In Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erlebt ihr die Vorgeschichte zu Breath of the Wild. 100 Jahre bevor Link erwacht, macht er sich zusammen mit Zelda, Impa und den Recken auf, die Armee von Verheerung Ganon zu besiegen. In feinster Dynasty Warriors-Manier schnetzelt ihr euch so in der Rolle der unterschiedlichen Figuren durch Gegnerhorden.

Alle neuen PS4/PS5-Spiele in dieser Woche

PS5-Spiele sind bereits erschienen: Obwohl der Launch der PlayStation 5 hierzulande erst eine Woche später stattfindet, als zum Beispiel in Japan oder in den USA, sind die meisten Spiele bereits erschienen. Damit ihr diese aber nicht verpasst, listen wir hier noch einmal die wichtigsten Titel für euch auf:

Bugsnax

Demon's Sould Remake

Godfall

Spider-Man Miles Morales

Sackboy: A Big Adventure

The Pathless

Call of Duty Black Ops: Cold War



17. November : Mars Horizon

: Mars Horizon 17. November : Mortal Kombat 11 Ultimate

: Mortal Kombat 11 Ultimate 19. November : Observer System Redux

: Observer System Redux 19. November : Poker Club

: Poker Club 20. November : Katamari Dacy Reroll

: Katamari Dacy Reroll 20. November: Sakuna: Of Rice and Ruin

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2020:

Alle neuen Xbox One-/Xbox Series X|S-Spiele dieser Woche

17. November : Mars Horizon

: Mars Horizon 17. November: Wer wird Millionär

Wer wird Millionär 19. November : Bridge Constructor: The Walking Dead

: Bridge Constructor: The Walking Dead 19. November : Kid Tripp

: Kid Tripp 19. November : Poker Club

: Poker Club 19. November : Star Renegades

: Star Renegades 20. November : Katamari Damacy Reroll

: Katamari Damacy Reroll 20. November: Micetopia

Was erscheint noch? Alle Xbox One-Releases 2020:

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

17. November : Mars Horizon

: Mars Horizon 17. November : Mortal Kombat 11 Ultimate

: Mortal Kombat 11 Ultimate 17. November : Sniper Elite 4

: Sniper Elite 4 17. November : Truck Driver

: Truck Driver 17. November : Serious Sam Collection

: Serious Sam Collection 19. November : Bridge Constructor: The Walking Dead

: Bridge Constructor: The Walking Dead 20. November : Sakuna: Of Rice and Ruin

: Sakuna: Of Rice and Ruin 20. November: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2020:

Außerdem bei PS Plus, Games With Gold, Game Pass & Co

