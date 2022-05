Neue Spiele der Woche: Eins der besten Soulslikes bekommt endlich Sequel für PS4/PS5

Vom 9. bis zum 13. Mai 2022 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.



Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Das Highlight in dieser Woche:

Salt and Sacrifice

Release: 11.05.2022

11.05.2022 Genre: Soulslike

Soulslike Plattformen: PS4, PS5, PC

Salt and Sacrifice ist der Nachfolger des gefeierten Soulslike Salt and Sanctuary aus dem Jahr 2016, das sich mit einem 84er Metascore rühmt. Im Plattformer/Actionspiel jagen wir fiese Magier durchs Land, stellen sie in Arena-Kämpfen und verbessern mit ihren Überbleibseln unsere Ausrüstung und Waffen. Neben dem Einzelspieler-Modus lässt sich die Kampagne auch im Online-Koop absolvieren. Außerdem gibt es einen PvP-Modus, in dem wir uns Fraktionen anschließen und andere Spieler bekämpfen.

