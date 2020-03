Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch bringen 2 Jahres-Highlights

In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 16. bis zum 23. März 2020 erscheinen. Auch wählen wir in jeder Woche die Highlights der kommenden Tage, damit ihr das Wichtigste stets im Blick habt. So erscheinen am 20. März zwei Jahres-Highlights, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Rede ist natürlich von Doom Eternal und Animal Crossing: New Horizons.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

Animal Crossing: New Horizons

Release: 20. März

20. März Genre: Lebenssimulation

Lebenssimulation Plattform: Nintendo Switch

Mit Animal Crossing: New Horizons kommt die kunterbunte Lebenssimulation nicht nur erstmals auf die Switch, auch geht es zum ersten Mal abseits vom Festland auf eine verlassene Insel.

Darum geht's: Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Bewohners, der zusammen mit zwei weiteren Tieren in ein Inseldorf zieht. Um Geld bzw. Sternis zu verdienen, müsst ihr Aufträge abschließen. So könnt ihr euch nicht nur den Traum vom schmucken Eigenheim erfüllen. Macht ihr eure neue Heimat außerdem Stück für Stück wohnlicher, kommen mit der Zeit auch neue Gefährten auf das Eiland.

Multiplayer und Koop: New Horizons bietet sowohl einen lokalen als auch einen Online-Koop. Lokal können bis zu vier, online bis zu acht Spieler gleichzeitig über eine Insel streifen. Serientypisch könnt ihr euch die Zeit dann entweder zusammen oder allein mit reichlich Aktivitäten wie Angeln oder dem Gartenbau vertreiben.

Doom Eternal

Release: 20. März

20. März Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Plattform: PS4, Xbox One, PC

Den herrlichen Kontrast zu Animal Crossing bietet in dieser Woche Doom Eternal von Entwickler id Software, das uns erneut in den Anzug des Doom Slayer packt und auf Dämonen-Jagd schickt.

Darum geht's: Eternal spielt anders als der Vorgänger nicht mehr auf dem Mars, sondern auf der Erde und anderen Planeten wie dem Mars-Mond Phobos. Dort legt sich der Doom Slayer erneut mit jeder Menge Dämonen an.

Das ist neu: Die Anzahl der Gegnertypen wird fast verdoppelt und brutal ist die Hatz immer noch: Neben Schusswaffen hat der Slayer jetzt auch eine Schwertklinge und einen Greifhaken am Unterarm. Auch soll Doom Eternal ein stückweit mehr Taktik bieten und auch Sprung-Passagen lockern das Gameplay auf.

Kollege Hannes konnte den Shooter vorab testen. Seine Eindrücke vom Preview-Build lest ihr hier:

Neue Spiele für die PS4

16. März - Chop is Dish

17. März - Rainbows, Toilets & Unicorns

17. März - La Mulana 1+2

17. März - R.B.I. Baseball 20

17. März - MLB The Show 20

18. März - Explosive Jake

18. März - Red Death

18. März - Thunder Paw

19. März - TT Isle of Man 2

20. März - Doom 64

20. März - Doom Eternal

Neue Spiele für die Xbox One

17. März - Overpass

17. März - La Mulana 1+2

17. März - R.B.I. Baseball 20

18. März - Explosive Jake

18. März - Red Death

18. März - Thunder Paw

19. März - TT Isle of Man 2

20. März - Der Geheimbund 7

20. März - Doom 64

20. März - Doom Eternal

Neue Spiele für die Nintendo Switch

16. März - This Strange Realm of Mine

16. März - Deep Diving Adventures

16. März - Super Bit Blaster XL

17. März - Knight Swap

18. März - Explosvie Jake

18. März - Top Speed: Drag & Fast Racing

19. März - Dezatopia

19. März - Silent World

19. März - The Secret Order: Shadow Breach

19. März - Ghost Sweeper

19. März - SeaBed

19. März - Beyond Enemy Lines: Essentials

19. März - Factotum 90

19. März - Indie Puzzle Bundle Vol. 1

19. März - Nerdook Bundle Vol. 1

20. März - Animal Crossing: New Horizons

20. März - Doom 64

20. März - Pooplers

20. März - Lust of Darkness

20. März - Diabolic

20. März - La Mulana 1+2

20. März - Mist Hunter

20. März - Quell Memento

Denkt an PS Plus, Games With Gold & Game Pass im März 2020

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Und auch der Xbox Games wird wie jeden Monat mit neuen Spielen bestückt - im März 2020 unter anderem mit Ori 2.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?