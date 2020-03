Neue Spiele für PS4, Xbox & Switch vom 23. bis 29. März

Wie jede Woche zeigen wir euch auch dieses Mal alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in den nächsten Tagen erscheinen. Heute geht es um die Woche vom 23. bis zum 29. März 2020 erscheinen. Außerdem verraten wir euch die die Highlights der kommenden Tage, damit ihr das Wichtigste stets im Blick habt.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

Bleeding Edge

Release: 24. März

24. März Genre: Action

Action Plattform: Xbox One

Bleeding Edge ist das neueste Projekt der Hellblade-Macher von Ninja Theory. Anstatt abermals auf eine Singleplayer-Erfahrung zu setzen, fokussiert sich Bleeding Edge auf heldenbasierte Multiplayer-Action.

Darum geht's: Anders als bei Multiplayer-Spielen wie Overwatch, bei denen die Helden vor allem aus der Distanz angreifen, setzen die 12 spielbaren Charaktere aus Bleeding Edge fast komplett auf den Nahkampf. Bleeding Edge ist abgedreht und das ist auch an den Spezialfertigkeiten von Daemon, Buttercup und Co. zu sehen. Mal verwandeln wir uns in ein Motorrad, mal speien wir Feuer oder schlüpfen kurzerhand in einen Mech.

Neue Spiele für die PS4

24. März - Paper Beast

26. März - Aea Fell: Enhanced Edition

26. März - Dissection

26. März - Dogurai

26. März - Duck Souls+

26. März - Element Space

26. März - Freedom Finger

26. März - Mekorama

26. März - Odallus: The Dark Call

27. März - One Piece: Pirate Warriors 4

26. März - Oniken

26. März - The Room VR: A Dark Matter

26. März - Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

26. März - Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure

25. März - Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

25. März - Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution

Neue Spiele für die Xbox One

24. März - Deep Sky Derelicts: Definitive Edition

24. März - Bleeding Edge

24. März - Moons of Madness

24. März - Wartile

26. März - Mekorama

26. März - Ara Fell: Enhanced Edition

27. März - One Piece: Pirate Warriors 4

27. März - Children of Zodiarcs

27. März - Gigantosaurus Das Spiel

27. März - JoyBits All-in-One Mega Bundle

27. März - Bears Can’t Drift!?

Neue Spiele für die Nintendo Switch

23. März - Rhythm of the Gods

24. März - Bug Academy

24. März - R.B.I. Baseball

24. März - Deep Sky Derelicts: Definitive Edition

24. März - Hyperspace Delivery Service

24. März - Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

26. März - Mekorama

26. März - Grand Guilds

26. März - Wenjia

26. März - JigSaw Abundance

26. März - Card Game Bundle Vol. 1

26. März - Wanba Warriors

26. März - Ara Fell Enhanced Edition

26. März - Dream Gallery

26. März - Sin Slayers: Enhanced Edition

26. März - Indie Darling Bundle Vol 2

26. März - NecroWorm

26. März - Trailer Trashers

26. März - One Step From Eden

26. März - CHAOS CODE - NEW SIGN OF CATASTROPHE

27. März - Railway Empire - Nintendo Switch Edition

27. März - Saints Row IV®: Re-Elected™

27. März - Gigantosaurus Das Spiel

27. März - Children of Zodiarcs

27. März - CopperBell

27. März - One Piece: Pirate Warriors 4

27. März - Repressed

Und was ist mit dem PC? Falls ihr wissen wollt, was diese Woche auf Steam & Co. erscheint, könnt ihr bei den Kollegen der GameStar vorbeischauen:

Denkt an PS Plus, Games With Gold & Game Pass im März 2020

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Und auch der Xbox Games wird wie jeden Monat mit neuen Spielen bestückt - im März 2020 unter anderem mit Ori 2.

