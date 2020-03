Neue Spiele für PS4, Xbox & Switch vom 2. bis 8. März 2020

In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle neuen Spiele für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 2. bis zum 8. März 2020 auf den Markt kommen.

Diese Woche erscheint ein wenig wie die Ruhe vor dem großen März-Sturm, der uns Mitte/Ende des Monats bevor steht und etliche potenzielle Top-Titel wie Nioh 2, Ori 2 und Animal Crossing: New Horizons entgegen weht. Entsprechend milde geht es aktuell zu, das soll uns aber nicht davon abhalten euch trotzdem die paar Spiele zu nennen, die diese Woche erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

Release: 6. März 2020

6. März 2020 Genre: Dungeon-Crawler, Action-RPG

Darum geht's: Endlich mal wieder ein Pokémon-Spiel, allerdings unterscheidet sich Mystery Dungeon in vielerlei Hinsicht von den RPGs von Game Freak, denn hier schlüpfen wir in die Rolle von Glumanda, Bisasam und Co., erkunden Dungeons, gehen auf Rettungsmissionen und verbessern unsere Fertigkeiten.

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX ist ein Remake der ersten Teile der Spin-Off-Reihe, das am 6. März 2020 für Switch erscheint.

Neue Spiele für die PS4

3, März - Spellbreak

3. März - The Division 2: Warlords von New York

Neue Spiele für die Xbox One

Neue Spiele für Nintendo Switch

2. März - AvoCuddle

2. März - The Story Goes on

4. März - I Am a Ball

4. März - Baron: Fur is gonna Fly

5. März - Murder by Numbers

5. März - Kairobotica

5. März - Lost Horizon

5. März - Ibb & obb

5. März - Dude, Stopp

5. März - Unlock the King

5. März - Bleede Complete Bundle

5. März - Wunderling

6. März - Swordbreaker: The Game

6. März - Afterparty

6. März - Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

Denkt an PS Plus und Games With Gold im Februar & März 2020

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

