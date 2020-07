Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Die Releases der Woche

In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 27. Juli bis zum 02. August 2020 erscheinen. Wie gewohnt, präsentieren wir euch auch das Highlight der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Entwickler oder Publisher jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Skater XL

Release: 28. Juli

28. Juli Genre: Sport

Sport Plattform: PS4, Xbox One

Das erwartet euch: Während die Tony Hawk-Reihe auf Arcade-Gameplay setzt, bekommen wir mit Skater XL eine realistische Umsetzung des Skateboarding, die bereits während der Early Access-Phase auf Steam sehr gut bei den Spieler*Innen ankam.

Damit das möglichst cool aussieht, haben die Entwickler ein eigenes Animationssystem gebaut. Dadurch ist zum Beispiel ein Kickflip keine vorgefertigte Animation, sondern wird in Echtzeit erstellt. Somit soll auch der gleiche Trick immer etwas anders aussehen, wie im echten Leben eben auch.

Neue Spiele für PS4

28. Juli - Othercide

28. Juli - Lost Wing

28. Juli - Destroy All Humans

28. Juli - Maid of Sker

28. Juli - Skater XL

28. Juli - Cubers: Arena

28. Juli - Samurai Showdown Neo Geo Collection

28. Juli - Pistol Whip (PSVR)

28. Juli - Escape Game: Fort Boyard

28. Juli - Buried Stars

30. Juli - Fairy Tail

30. Juli - Mobile Suit Gandem Extreme vs Maxiboost on

30. Juli - Nowhere Prophet

Neue Spiele für Xbox One

28. Juli - Destroy All Humans

28. Juli - Othercide

28. Juli - Maid of Sker

28. Juli - Grounded (Early Access)

28. Juli - Skater XL

28. Juli - Samurai Showdown Neo Geo Collection

28. Juli - Cubers: Arena

29. Juli - Nowhere Prophet

29. Juli - Lost Wing

29. Juli - Nicole

29. Juli - 112th Seed

30. Juli - Hellpoint

30. Juli - Merchant of the Skies

30. Juli - The Touryst

30. Juli - Yakuza Kiwami 2

31. Juli - Swim Out

31. Juli - Family Mysteries

31. Juli - Seasons of the Samurai

31. Juli - Heroes of Hammerwatch

Neue Spiele für Nintendo Switch

28. Juli - Megadimension Neptunia 7

28. Juli - Ageless

28. Juli - Interrogation: You will be deveived

28. Juli - Samurai Showdown Neo Geo Collection

28. Juli - Escape Game: Fort Boyard

29. Juli - They Breathe

30. Juli - Locomotion

30. Juli - Fairy Tail

30. Juli - Hotel Sowls

30. Juli - Kingdom Rush

30. Juli - Buried Stars

30. Juli - Spiral Memoria

30. Juli - Sentinels of Freedom

30. Juli - Instant Sports Summer Games

30. Juli - Heroes of Hammerwatch

30. Juli - Cubers: Arena

30. Juli - Nowhere Prophet

30. Juli - Merchant of the Skies

31. Juli - Lost Wing

31. Juli - Dodo Peak

31. Juli - Family Mysteries

31. Juli - Naught

31. Juli - FootGoal! Tiki Taka

31. Juli - Nicole

31. Juli - Paint your Pet

31. Juli - The Executioner

