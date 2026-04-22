Neue Stranger Things-Serie erscheint morgen und das müsst ihr jetzt wissen

Da schaut selbst Dustin etwas ungläubig, aber ja, am Donnerstag geht's mit Stranger Things weiter.

Zwar wurde Stranger Things mit Staffel 5 vor wenigen Wochen abgeschlossen, zur wohlverdienten Ruhe kommen Dustin, Elf und Co. aber noch lange nicht. Ganz im Gegenteil. Bereits ab dem 23. April könnt ihr im animierten Spin-Off Tales from '85 erleben, was zwischen Staffel 2 und 3 passiert ist.

Damit ihr bestens auf den morgigen Release vorbereitet seid, fassen wir hier im Artikel nochmal alles Wichtige für euch zusammen.

Release und Ausstrahlung

Die komplette Serie könnt ihr euch ab Donnerstag, den 23. April um 10 Uhr auf Netflix anschauen. Einen gestaffelten Release, wie zuletzt bei Season 5, wird es demnach nicht geben.

Anzahl und Länge der Episoden: euch erwarten 10 Folgen à 30 Minuten

2:45 Stranger Things: Im neuen Trailer zum Spin-off Tales from '85 rüsten sich Elf und Co. für den Kampf gegen die Kreaturen aus dem Upside Down

Autoplay

Darum geht's in Tales from '85

Die Animationsserie spielt als sogenanntes Interquel der Realverfilmung im Jahr 1985 zwischen Staffel 2 und 3, was auch bedeutet, dass ihr neben neuen Figuren auf die bekannten Charaktere rund um Elf, Mike, Jim Hopper und Co. nicht verzichten müsst.

Ort der Handlung ist zudem das vertraute Städtchen Hawkins, das zur Winterzeit erneut von Monstern bedroht wird, die aus dem Upside Down in unsere Welt gekrochen sind und der kleinen US-Gemeinde ans Leder will.

Wirbel um die deutsche Synchro

Bereits im Vorfeld der Ausstrahlung sorgte Tales from '85 auch im deutschen Raum für reichlich Wirbel, der darin resultierte, dass die Animationsserie ohne den bekannten deutschen Cast auskommen muss und ihr euch an neue Stimmen für die Kids gewöhnen müsst.

Hintergrund des Ganzen ist eine KI-Vertragsklausel seitens Netflix, in der Synchronsprecher*innen zustimmen müssen, mit ihren aufgenommenen Stimmen eine künstliche Intelligenz zu trainieren.

Weitere Infos haben wir euch verlinkt.

Werdet ihr euch Tales from '85 anschauen oder habt ihr vorerst genug von Stranger Things? Schreibt uns eure Meinung zur Serie gerne in die Kommentare.