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Stranger Things: Im neuen Trailer zum Spin-off Tales from 85 rüsten sich Elf und Co. für den Kampf gegen die Kreaturen aus dem Upside Down

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Stranger Things: Im neuen Trailer zum Spin-off Tales from '85 rüsten sich Elf und Co. für den Kampf gegen die Kreaturen aus dem Upside Down

Alexander Bernhardt
28.03.2026 | 07:43 Uhr

Stranger Things ist zwar mit der fünften Staffel am Ende angekommen, Netflix nutzt aber natürlich die Möglichkeit, mit Spin-Offs der erfolgreichen Serie zu profitieren. In diesem Fall mit Stranger Things: Tales from '85 kehren die bekannten Figuren rund um Elfi, Mike und Co. als Animationsserie zurück.

Die Geschehnisse sollen sich zwischen Staffel 2 und 3 abspielen und die Freundesgruppe erneut mit paranormalen Begegnungen und Rätseln konfrontieren. Der Ton ist jedoch etwas freundlicher und nicht ganz so düster wie das Original.

Was für so manchen Fan etwas gewöhnungsbedürftig sein könnte: Die Figuren werden nicht von den Schauspielern aus der Hauptserie gesprochen, sondern von neuen Darstellern: Elfi (Brooklyn Davey Norstedt), Mike (Luca Diaz), Will (Ben Plessala) und all die anderen Bewohner von Hawkins klingen also etwas ungewohnt.

Stranger Things: Tales from 85 erscheint am 23. April 2026 auf Netflix.
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