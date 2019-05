Neuer Gears 5-Leak verrät Details zu Technik und Koop

Fans der Gears of War-Reihe warten händeringend auf neue Informationen zum nächsten großen Serienteil, der schlicht Gears 5 heißen wird.

Und auch, wenn wir mit dem nächsten großen Infohappen sicherlich auf der E3 im Juni rechnen können, kommen aktuell bereits sowohl einige offizielle Details - wie die neuen "Stump"-Gegner - als auch Leaks (z.B. zum Release-Datum) ans Licht.

Die aktuellsten Details zum Spiel sind der letzten Kategorie zuzuordnen, denn offenbar ist ein offizielles Microsoft-Dokument geleakt worden, das einige Informationen zu den Features des Spiels enthält.

Das bislang größte Gears

Demnach soll Gears 5 unter anderem die "bislang größte und schönste Gears-Welt", was zumindest auf Open-World-Elemente hindeuten könnte. Und auch zu den Settings gibt es Hinweise. So werdet ihr laut dem Dokument unter anderem in

Wüsten

auf Gletschern und

in versunkenen Ruinen

unterwegs sein. Zur Story wird erwähnt, dass ihr als Kait den Ursprung der Locust herausfinden müsst, um die Menschheit vor der vollständigen Vernichtung zu bewahren.

Natürlich soll Gears 5 auch ein Koop-Spiel werden, dieser Aspekt gehörte schon zu den großen Stärken der Vorgängerspiele. In Gears 5 gibt es laut dem Dokument einen Splitscreen-Koop für 2 Spieler, sowie einen Online-Koop, hierfür wird die Spielerzahl allerdings nicht genannt.

Das sieht wohl gut aus

Und zu guter Letzt wird Gears 5 offenbar auch ein technisches Vorzeigespiel. Denn in den geleakten Informationen ist unter anderem festgehalten, dass das Spiel sowohl

4K mit 60 Frames als auch

HDR

unterstützen wird. In Kombination allerdings vermutlich nur auf der Xbox One X.

Wie immer solltet ihr natürlich unbedingt beachten, dass es sich hierbei um einen gut gemachten Fake handeln könnte, plausibel klingen die Infos aber allemal. Lange werden wir uns bis zu offiziellen Details aber nicht mehr gedulden müssen, denn die E3 beginnt ja bereits in wenigen Wochen.