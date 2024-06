Die komplette Map der ersten 4 Pokémon-Regionen - Fankonzept zeigt, wie riesig die zusammengefügte Pokémon-Welt ist

Alle Pokémon-Regionen basieren auf realen Gebieten. Könnt ihr schon erkennen, welches Land sich aus den ersten vier Regionen bildet? (Bild: Reddit / Apprehensive-Lock868)

Die unterschiedlichen Regionen, in denen die Pokémon-Editionen spielen, sind beinahe so wiedererkennbar wie die Taschenmonster selbst. Zum Beispiel wären da das Dörfchen Alabastia aus Kanto, in dem alles anfing, oder die beeindruckende Großstadt Stratos City aus Einall.

Alle Regionen haben eine Karte, die für sich allein steht, doch die ersten vier lassen sich geschickt zu einem Land kombinieren, das wir aus der realen Welt kennen.

Von Kanto bis Sinnoh – so sehen die Regionen der ersten 4 Generationen in einer Karte aus

Der Pokémon-Fan "Apprehensive-Lock868" hat auf Reddit eine selbst erstellte, kombinierte Karte der vier ersten Pokémon-Regionen geteilt. So sieht das Ganze aus:

Ziemlich beeindruckend und nahe an der Realität! Die verschiedenen Pokémon-Regionen basieren nämlich auf realen Regionen, Städten oder sogar ganzen Ländern der realen Welt. Erkennt ihr das Land, welches sich aus Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh und den Sevii Eilanden zusammensetzt? Es handelt sich um Japan.

Auf diese realen Gebiete in Japan basieren die Regionen der ersten vier Pokémon-Generationen:

Kanto: gleichnamige Region Kantō

gleichnamige Region Kantō Sevii Eilande: Izu-Inseln und Bonininseln vor der Küste von Kantō

Izu-Inseln und Bonininseln vor der Küste von Kantō Johto: Kinki-Region (auch bekannt als Kansai)

Kinki-Region (auch bekannt als Kansai) Hoenn: Insel-Region Kyūshū

Insel-Region Kyūshū Sinnoh: Insel-Region und Präfektur Hokkaido

Die meisten Regionen beziehen noch einige umliegende Gebiete der realen Welt in ihre Karten.

Nach der vierten Generation hat die Pokémon-Welt sich von anderen Orten als Japan auf der Welt inspirieren lassen:

Einall: New York City, Hudson County, New Jersey

New York City, Hudson County, New Jersey Kalos: Frankreich

Frankreich Alola: Hawaii

Hawaii Galar: Vereinigtes Königreich

Vereinigtes Königreich Paldea: Iberische Halbinsel

Das sagt die Community zum Konzept

Nach dieser kleinen Geografie-Lektion der Pokémon-Welt wollen wir uns jedoch wieder der kreativen Karte von “Apprehensive-Lock868“ und den Reaktionen darauf widmen. "YFleiter" spricht uns mit den folgenden Worten aus der Seele:

"Und ich möchte genau das als Spiel haben. Die ganzen Karten von Generation 1 bis 4 als ein großes Spiel. Mit allen verfügbaren Pokémon." YFleiter auf Reddit

Daran dürfen sich die Pokémon Company und Game Freak in Zukunft gerne orientieren. Ansonsten spricht die Community ihr Lob für die Karte aus, bietet aber auch eigene Vorschläge an, wie sich manche Gebiete näher am Kanon der Spiele platzieren ließen.

Wir sind ebenfalls von den eigenen Kreationen begeistert, die die Fans untereinander teilen. Denn "Apprehensive-Lock868" ist nicht die einzige Person, welche die Regionen der ersten vier Generationen zu einem großen Pokémon-Japan kombiniert hat.

