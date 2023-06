Verlorenes Pokémon-Spiel kehrt nach Jahren zurück - kennt ihr es noch?

Das Spiel sollte als Werbung für Pokémon Diamant & Perl dienen.

Heute ist es schwer vorstellbar, aber die Verkaufszahlen sanken in den Anfängen von Pokémon von Generation zu Generation. Nach Pokémon Rubin und Saphir sollte das Franchise wieder für Grundschüler*innen schmackhaft gemacht werden, weshalb sich die Pokémon-Macher das Browserspiel Pokémon Garden zu Werbezwecken ausdachten. Dadurch sollten die Verkäufe von Pokémon Diamant & Perl angekurbelt werden.

Doch leider überlebte Pokémon Garden nur zwei Jahre. Es erschien außerdem nur in Japan, weshalb viele unter euch noch nie etwas über das Spiel gehört haben dürften. Einige Fans versuchen nun, es wiederherzustellen.

Pokémon Garden: Ein interaktives Museum für Fans

Was ist Pokémon Garden? Dabei handelt es sich um ein Browserspiel, das in der gewohnten Pixel-Optik von Pokémon erstellt wurde. Das Spiel wurde am 7. Juli 2006 veröffentlicht, also einige Monate vor dem Release von Pokémon Diamant und Perl.

Spieler*innen konnten sich einen eigenen Charakter erstellen und in einem Gebäude, das wie ein Game Boy geformt war, eine Tour durch die damals zehnjährige Geschichte von Pokémon erleben. Zuvor mussten wir einen Zeitslot reservieren, wie es bei einer geführten Tour so üblich ist. Die zweistündige Wartezeit konnten Fans mit einem Arcade-Automaten überbrücken.

In einem Video von DidYouKnowGaming könnt ihr den Titel in bewegten Bildern bewundern:

Zusammen mit anderen Spieler*innen, die gerade online waren, konnten wir zwischen der Diamant- oder der Perl-Tour wählen. Während der Tour gab es Probleme mit der Zeitmaschine und die gesamte Gruppe musste Entscheidungen treffen, die die Ereignisse während der 30-minütigen Führung beeinflussten.

Am Ende der Tour gab es sogar ein Foto als Erinnerungsstück. Im Anschluss konnten Spieler*innen an Quizzen und Turnieren teilnehmen oder drei verschiedene Galerien besuchen, die den ersten drei Pokémon-Generationen gewidmet waren. In der dritten Etage gab es sogar die Büroräume von Game Freak, in denen Mitarbeitende neue Informationen zur kommenden Pokémon-Generation verrieten.

Pforten des Pokémon Garden-Museums mussten schließen

Nach einem halben Jahr wurde das Spiel aus dem Netz genommen, nur um kurze Zeit später zurückzukehren. Doch nach rund zwei Jahren konnte niemand mehr auf Pokémon Garden zugreifen, weshalb Fans nun versuchen, das Spiel zu rekonstruieren. Der Titel soll zusätzlich in englischer Sprache erscheinen, damit auch Personen, die die japanische Sprache nicht beherrschen, den Titel genießen können.

Doch die Rekonstruktion gestaltet sich schwieriger als gedacht: Da es sich um ein Browserspiel handelte, muss das Team nun den Browsercache von Spieler*innen anfragen, die den Titel vor 15 Jahren gespielt haben. Dadurch wird die Entwicklung zu einem großen Puzzle, dessen Teile die Fans erst einmal finden müssen.

Kanntet ihr Pokémon Garden? Was haltet ihr von dem Spiel?