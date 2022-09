Dank des Releases von The Last of Us Part 1 und des ersten Trailers zur kommenden HBO Serie, läuft es diesen September ziemlich gut für The Last of Us-Fans. Genau die haben den Trailer natürlich direkt analysiert und dabei auch Schauspielerin Melanie Lynskey entdeckt. Diese wird in der Serie einen völlig neuen Charakter verkörpern, alle bekannten Infos dazu findet ihr hier.

Neue Fireflies oder gefährliche Hunter?

Wie Nick A. Romano von Entertainment Weekly in einem Tweet bestätigte, wird die aus dem Serienhit Yellowjackets bekannte Schauspielerin die Figur Kathleen verkörpern. Sie sei die skrupellose Anführerin einer revolutionären Bewegung in Kansas City, so Romano in seinem Tweet. Nach diesem Stand wäre es also durchaus möglich, dass Kathleen eine wichtige Position innerhalb der Fireflies inne hat, das können wir bisher aber nur vermuten.

Sinn ergeben würde es aber allemal, schließlich wird diese Gruppierung auch in der Serie eine wichtige Rolle spielen. Merle Dandridge, die schon in der Vorlage die Anführerin der Rebellentruppe Marlene verkörpert hat, ist ja auch wieder in ihrer früheren Rolle am Start.

Möglich wäre es aber auch, dass Kathleen und ihre Anhänger*innen Hunter sind. Die waren, dem Spiel nach, zwar ursprünglich auch Fireflies, haben sich jedoch mittlerweile abgespalten und gehen jetzt im Alleingang mit absoluter Brutalität vor. Im Spiel haben wir diese Hunter im wahrsten Sinne des Wortes in Pittsburgh getroffen, das eben in der Serie durch Kansas City ersetzt wird. Also würde auch diese Theorie nach aktuellem Stand gut ins Bild passen.

Surprise!

Auch Melanie Lynskey selbst meldete sich in einem Tweet mit diesem Wort kurz und knapp zu ihrer neuen Rolle und teilte ebenfalls den Trailer, den ihr euch hier noch einmal ansehen könnt:

Weitere bekannte Gesichter

Abgesehen von diesem Neuzugang, beinhaltet die angekündigte HBO-Serie auch einige Schauspieler*innen, die bereits vorher bekannt waren, auch wenn sie nicht alle im Trailer zu sehen sind. Darunter selbstverständlich die beiden Hauptdarsteller*innen Pedro Pascal und Bella Ramsey, aber auch Nick Offerman als Bill, Anna Torv als Tess und Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy.

Spannend bleibt es aber vor allem noch bei den Charakteren von Ashley Johnson und Troy Baker. Die Darsteller*innen von Ellie und Joel im Original spielen auch in der Live Action Umsetzung mit, allerdings ebenfalls in komplett neuen Rollen. Das hatte Neil Druckmann gemeinsam mit den beiden bereits beim Summer Game Fest 2022 bekannt gegeben. Zu den Rollen selbst halten sich seitdem aber alle sehr bedeckt.

The Last of Us erscheint 2023 auf HBO Max und hierzulande bei Sky Atlantic bzw. dem Streamingservice WOW (ehemals Sky Ticket).

