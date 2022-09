The Last of Us: Der erste Trailer zur HBO-Serie ist endlich da

Anfang September ist mit The Last of Us Part 1 das Remake zu Naughty Dogs PS3-Hit erschienen, das uns erneut den emotionalen Roadtrip mit Joel und Ellie auf der PlayStation erleben lässt. Mit der bereits abgedrehten HBO-Serie bekommen wir das Ganze nochmal als Live-Action-Adaption vorgesetzt. Einen ersten Trailer dazu gibt es jetzt endlich zu sehen.

Der erste Trailer zum The Last of Us Day

Heute, am 26. September, ist TLoU-Day. Kein Wunder also, dass Entwickler Naughty Dog uns an diesem Tag etwas liefern möchte. Und was könnte es da besseres geben, als den ersten richtigen Trailer zur kommenden HBO-Serie?

Erste richtige Szenen gab es in einem allgemeinen HBO-Trailer bereits letzten Monat zu sehen und weckten direkt Erinnerungen an das Spiel. Der erste richtige Trailer ändert daran nicht viel:

Die HBO-Serie erzählt die Geschichte des ersten Spiels grundlegend nach. Ellie und Joel werden dabei von Bella Ramsey und Pedro Pascal gespielt, die bereits zusammen in Game of Thrones zu sehen waren. Welche Schauspieler*innen noch dabei sind und was wir noch über die Story wissen, könnt ihr in unserer Übersicht zur TLoU-Serie nachlesen:

Auch wenn der Trailer wirklich gut ist, eine kleine Enttäuschung gibt es: Es wurde kein genauer Releasetermin genannt. Auf die Antwort, wann die Serie auf HBO und damit bei uns auf Sky (WOW) startet, warten wir also weiterhin. Bislang ist nur bekannt, dass es 2023 soweit sein soll.

Was sagt ihr zum ersten Trailer? Freut ihr euch auf die HBO-Serie oder habt ihr Bedenken?