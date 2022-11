Neuer PS Store Sale: Jetzt bis zu 80% Rabatt auf hunderte Spiele für PS4 + PS5 sichern

Direkt im Anschluss an seinen Black Friday Sale hat der PlayStation Store einen neuen großen Sale gestartet: In den Jahresendangeboten gibt es insgesamt 708 Deals für PS4 und PS5. Die Auswahl ist bunt gemischt, von großen AAA-Spielen bis hin zu Indie-Geheimtipps ist alles dabei. Außerdem sind auffällig viele Deluxe, Ultimate, Complete und Game of the Year Editions enthalten. Wenn ihr also gerne gleich umfangreichere Pakete wollt, anstatt später Inhalte nachzukaufen, seid ihr hier richtig. In diesem Artikel stellen wir euch 10 Highlights vor, die Gesamtübersicht findet ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare

17:06 Call of Duty: Modern Warfare - Test-Video zu Solo-Kampagne und Multiplayer

Falls ihr schnell noch den Vorgänger nachholen wollt, bevor ihr euch in Call of Duty: Modern Warfare 2 stürzt, habt ihr jetzt günstig die Gelegenheit dazu. Das 2019 erschienene Reboot der Modern-Warfare-Reihe punktet durch eine Kampagne, die neben dem üblichen Bombast auch viele ruhigere und härtere Momente enthält und dadurch eine vergleichsweise düstere Atmosphäre erzeugt. Der Multiplayer konzentriert sich auf die Stärken, die schon das erste Modern Warfare groß gemacht haben, und bietet gutes Gunplay, klug designte Maps und ein motivierendes Fortschrittssystem. Im Vergleich zu zuvor erschienenen Teilen wie Infinite Warfare wirkt er dabei deutlich bodenständiger und etwas taktischer.

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe Edition

11:05 Kena: Bridge of Spirits bietet viel mehr als nur fantastische Grafik

Kena: Bridge of Spirits bekommt ihr in der Digital Deluxe Edition günstiger, die neben dem Hauptspiel zusätzliche Ingame-Gegenstände und den digitalen Soundtrack enthält. Das Action-Adventure fällt schon allein durch seinen wunderschönen Look im Animationsstil auf. Wir spielen Kena, deren Aufgabe es ist, den Seelen der Toten zur Ruhe zu verhelfen. Dabei wird sie von niedlichen, kleinen Wesen namens Rott unterstützt, die ihr sowohl bei den Rätseln als auch in den Kämpfen helfen, indem sie Ablenkungsmanöver starten oder Spezialattacken ermöglichen. Trotz des niedlichen Grafikstils ist Kena: Bridge of Spirits übrigens durchaus fordernd, vor allem in den Bosskämpfen.

EA Star Wars Triple Bundle

13:12 Star Wars Jedi: Fallen Order - Test-Video zum Singleplayer-Hit

Mit dem EA Star Wars Triple Bundle bekommt ihr drei große Star-Wars-Spiele auf einmal: Star Wars Jedi: Fallen Order ist das große Singleplayer-Abenteuer, auf das Fans lange gewartet haben. Als junger Jedi Cal erkundet ihr fremde Planeten und liefert euch spannende Lichtschwertduelle. Star Wars Squadron konzentriert sich hingegen auf Raumschlachten mit TIE Fightern, X-Wings und anderen berühmten Star-Wars-Fluggeräten. Dabei könnt ihr ein besonders immersives Erlebnis bekommen, wenn ihr ein PSVR-Headset besitzt. Den Multiplayer-Shooter Star Wars: Battlefront 2 bekommt ihr in der umfangreichen Celebration Edition. Neben packenden Online-Schlachten wird hier eine kleine Solo-Kampagne geboten.

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition

6:15 Divinity: Original Sin 2 - Test-Video: Ein MUSS für Rollenspiel-Fans!

Falls ihr Lust darauf habt, euch mal wieder für viele Dutzend Stunden in ein klassisches, episches Rollenspiel zu vertiefen, dann ist Divinity: Original Sin 2 genau das Richtige für euch. Hier bekommt ihr das Komplettpaket aus einer komplexen Geschichte, ausführlichen und gut geschriebenen Dialogen, großer Entscheidungsfreiheit, einer umfangreichen und dennoch detaillierten Spielwelt und fordernden Rundenkämpfen. Letztere brauchen sich aufgrund der vielen verschiedenen Fähigkeiten und damit verbundenen taktischen Möglichkeiten sowie der großen Gegnervielfalt selbst vor einem XCOM nicht zu verstecken. Falls ihr PS Plus abonniert habt, bekommt ihr übrigens 5 Prozent zusätzlichen Rabatt.

Far Cry 6

13:08 Far Cry 6-Test

Far Cry 6 gibt es in den Jahresendangeboten 67 Prozent günstiger. Der Open World Shooter schickt uns auf eine fiktive, aber stark an Kuba erinnernde Insel, auf der wir uns mit einem von Giancarlo Esposito gespielten Diktator anlegen. Trotz guter Inszenierung ist die Story eher nebensächlich. Im Fokus steht das typische Far-Cry-Gameplay. Wir benutzen also auch diesmal wieder ein großes Arsenal an Waffen und Fahrzeugen, um in einer großen Spielwelt Missionen zu erledigen und feindliche Stützpunkte zu erobern. Dabei stoßen wir auch diesmal wieder auf eine lebendige Tierwelt sowie auf zahlreiche Minispiele, vom Autorennen bis zum Hahnenkampf. Wenn ihr einfach mehr Far Cry wollt, dürftet ihr zufrieden sein.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Deluxe Edition

6:12 Lego Star Wars: The Skywalker Saga im Gameplay-Trailer

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist schon aufgrund seines Umfangs ein Muss für Star-Wars-Fans: Ihr dürft alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen, und zwar in beliebiger Reihenfolge. Zugleich handelt es sich auch um eines der besten LEGO-Spiele seit Jahren, was neben der detaillierten Grafik und dem stimmungsvollen Soundtrack auch an dem neuen Kombo-System liegt, das mehr Tiefgang in die Kämpfe bringt. Ansonsten bekommt ihr im Wesentlichen die übliche Mischung aus Action, Rätseln, Erkundung und Platforming, garniert mit dem typischen Humor der LEGO-Spiele. Die Deluxe Edition enthält ein Charaktersammlungspaket und den klassischen Obi-Wan Kenobi.

Persona 5 Strikers

1:43 Persona 5 Strikers - Gameplay-Trailer zum Musou-Spin-off des JRPG-Hits

Persona 5 Strikers ist ein Ableger des großen Rollenspielhits, der sich dessen Spielwelt und Figuren bedient und sie mit dem Gameplay von Titeln wie Dynasty Warriors kombiniert. Statt klassischen JRPG-Rundenkämpfen bekommt ihr nun also Echtzeitgefechte gegen haufenweise Feinde, die ihr mit spektakulären Spezialattacken zur Strecke bringt. Ein bisschen taktischer Tiefgang bleibt aber, da wir das Geschehen jederzeit anhalten und in Ruhe Fähigkeiten auswählen können. Außerdem gibt es auch eine Schleichmechanik. Die Story schließt direkt an Persona 5 an: Nachdem das Schuljahr beendet ist, wollen die Freunde ihre Ferien genießen, werden jedoch in eine von einem bösartigen Popstar kontrollierte Parallelwelt hineingezogen.

Tales of Arise Deluxe Edition

12:23 Tales of Arise - Test-Video zum Rollenspiel-Hit

Tales of Arise ist ein JRPG, das wie seine Vorgänger auf actionreiche Echtzeitkämpfe mit zahlreichen Spezialattacken setzt. Dabei können wir zwischen den verschiedenen Mitgliedern unserer Party wechseln, die von der KI gesteuert werden, solange wir sie nicht selbst spielen. Die Story dreht sich um die technologisch fortschrittliche und mit mächtiger Magie ausgestattete Welt Rena und die eigentlich größere, aber hoffnungslos unterlegene und deshalb versklavte Welt Dahna. Wir schließen uns einer Widerstandsbewegung an und versuchen die fünf Regionen Dahnas zu befreien, die mit jeweils einem der fünf Elemente Feuer, Wasser, Wind, Erde und Eis verbunden sind. Die Deluxe Edition enthält verschiedene Pakete mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen.

Bloodborne: Game of the Year Edition

0:46 Bloodborne - Launch-Trailer zur Erweiterung The Old Hunters

Die Bloodborne Game of the Year Edition, die neben dem Hauptspiel die umfangreiche Erweiterung The Old Hunters enthält, bekommt ihr zum halben Preis. Das düstere Action-Rollenspiel von From Software (Dark Souls, Elden Ring) schickt uns in die Stadt Yharnam, die an eine albtraumhaft verzerrte Version des viktorianischen London erinnert. Die Reise lohnt schon aufgrund des hervorragenden Artdesign. Spielerisch setzt Bloodborne trotz der Existenz von Schusswaffen vor allem auf fordernde Nahkämpfe, das Tempo ist dabei etwas höher als in Dark Souls. Falls ihr Bloodborne schon besitzt, könnt ihr The Old Hunters übrigens auch einzeln im Sale bekommen, und zwar für 9,99€ statt 19,99€.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

1:56 Demon Slayer: The Hinokami Chronicles - Neuer Trailer zeigt actionreiche Kämpfe

Demon Slayer dürfte die erfolgreichste neue Anime-Serie der letzten Jahre sein. Kein Wunder also, dass mit The Hinokami Chronicles inzwischen auch eine Spielumsetzung existiert. Bei dieser handelt es sich um ein Fighting Game, das aufgrund seiner frei begehbaren 3D-Arenen an Spiele wie Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm erinnert. Da es weit mehr als letzteres auf Kombos setzt, die Übung erfordern, ist es aber näher an traditionellen Fighting Games wie Street Fighter. Auf lange Sicht macht The Hinokami Chronicles im Multiplayer am meisten Spaß, es gibt aber auch eine rund zehn Stunden lange Story-Kampagne, die sich an der Geschichte der ersten Staffel und des Mugen Train Arcs orientiert.