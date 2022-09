Neuer Sale im PS Store: Jetzt über 1000 Angebote für PS4 + PS5 sichern

Im PlayStation Store läuft jetzt ein neuer PSN Sale, der sich ganz auf Indie-Hits und Geheimtipps konzentriert. Insgesamt gibt es mehr als 1.000 Sonderangebote für PS4 und PS5, die noch bis 1 Uhr morgens am 22. September gültig sind. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights kurz vor. Falls ihr euch lieber selbst durch die lange Liste der Deals wühlen möchtet, findet ihr die komplette Übersicht hier:

Kena: Bridge of Spirits

Das technisch aufwendige Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits fällt schon auf den ersten Blick durch seinen wunderschönen Look auf, der sich vor keinem Animationsfilm von Disney oder Pixar zu verstecken braucht. Es hat aber noch mehr zu bieten, zum Beispiel eine recht erwachsene Geschichte. Kena’s Aufgabe ist es nämlich, den Seelen der Toten zur Ruhe zu verhelfen. Dabei wird sie von putzigen kleinen Wesen namens Rott unterstützt, die ihr nicht nur bei der Lösung der Rätsel, sondern auch in den Kämpfen unter die Arme greifen. Hier ermöglichen sie ihr beispielsweise Spezialattacken oder starten Ablenkungsmanöver. Während die Rätsel eher simpel gestrickt sind, können zumindest die Bosskämpfe recht fordernd sein.

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition

Wenn ihr Lust auf ein großes, klassisches Rollenspiel habt, in das ihr euch Dutzende, vielleicht sogar über 100 Stunden vertiefen könnt, dann ist Divinity: Original Sin 2 genau das Richtige für euch. Die umfang- und abwechslungsreiche Fantasy-Welt durchstreift ihr mit einer Gruppe von Heldinnen und Helden und genießt dabei große Freiheiten, um die komplexe Geschichte nach eurem Willen zu beeinflussen und die gut geschriebenen Quests auf eure Weise zu lösen. Das Highlights sind aber die rundenbasierten Kämpfe, die sich durch die zahlreichen Fähigkeiten und Gegnertypen sowie durch die verschiedenen Möglichkeiten, das Gelände zum eigenen Vorteil zu nutzen, ähnlich komplex und spannend spielen wie in XCOM.

The Ascent

The Ascent könnte man als Mischung aus einem Top-Down-Shooter und einem Action-RPG im Stile eines Diablo beschreiben. In einer Welt, die wie üblich im Cyberpunk-Szenario von bösartigen Konzernen beherrscht wird, ballern wir uns durch eine finstere Metropole. Das Artdesign ist athmosphärisch, von der Story sollte man aber nicht zu viel erwarten, denn das Gameplay steht klar im Vordergrund. Dieses kann sowohl durch die abwechslungsreichen Waffen und Fähigkeiten, die verschiedene Spielstile erlauben, als auch durch das gute Gunplay überzeugen. Noch dazu gibt es ein motivierendes Fortschrittssystem. Ihr könnt entweder allein spielen oder in einem Team aus bis zu vier Spieler*innen antreten.

Mortal Shell: Enhanced Edition

Dass es von Dark Souls inspiriert wurde, kann Mortal Shell nicht leugnen. Sowohl der düstere Grafikstil als auch das Gameplay des Action-Rollenspiels erinnern stark an die Reihe von From Software. Mortal Shell hat aber durchaus seine eigenen Ideen: Wir spielen nämlich ein Wesen, das zwar selbst kaum Treffer einstecken kann, dafür aber die Fähigkeit besitzt, in die sterblichen Überreste anderer Krieger hineinzuschlüpfen. Da wir zugleich mit diesen auch deren Fähigkeiten übernehmen, haben wir in Mortal Shell deutlich mehr Freiraum, innerhalb eines Durchgangs verschiedene Spielstile auszuprobieren. Die Enhanced Edition bringt technische Verbesserungen wie 60 fps, 4K-Auflösung und bessere Texturen, wenn ihr auf PS5 spielt.

Disco Elysium: The Final Cut

Disco Elysium ist eines der am besten bewerteten Spiele der letzten Jahre, egal ob Indie oder AAA. Das RPG versetzt uns in die Rolle eines schrägen, reichlich heruntergekommenen Detektivs, der in der Welt Elysium, die an die Erde des 20. Jahrhunderts erinnert, schwere Verbrechen aufklären soll. Hierzu stehen uns stets eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Möglichkeiten offen, die davon abhängen, welche Werte wir in dem komplexen Charakterentwicklungssystem ausgebaut haben. Sowohl die Kreativität, die uns dabei abverlangt wird, als auch das hervorragende Writing machen Disco Elysium zu einem Spitzenspiel. Der Final Cut liefert neben vielen Detailverbesserungen auch neue Missionen und eine komplette, wenngleich nur englische Vertonung der umfangreichen Dialoge.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hellblade: Senua’s Sacrifice gibt es im PSN Sale 75 Prozent günstiger. Das ist eine gute Gelegenheit, den ersten Teil noch nachzuholen, bevor mit Senua’s Saga: Hellblade 2 die Fortsetzung erscheint. Als Kriegerin Senua wollen wir in Hellblade unseren Geliebten aus der Unterwelt befreien. Da Senua psychisch krank ist und unter Wahnvorstellungen leidet, wissen wir allerdings nie so recht, welche ihrer Erlebnisse real sind. Schon von der ersten Minute an werden wir von einer Vielzahl unheimlicher Stimmen verfolgt. Das Gameplay besteht aus einer Mischung aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen und funktioniert zwar recht gut, ist aber nicht das Highlight des Spiels. Im Fokus stehen ganz klar Story und Atmosphäre.

Hollow Knight: Voidheart Edition

In Hollow Knight spielen wir einen mit einem Nagel bewaffneten Käfer, der die Überreste eines untergegangenen Insektenkönigreichs erforscht. Der Look der 2D-Spielwelt kombiniert düstere Farben und Horrorelemente wie groteske Monster mit einem niedlichen Bilderbuchstil. Sowohl das verschachtelte Leveldesign als auch das Fortschrittssystem erinnern an Dark Souls und auch der Schwierigkeitsgrad ist stellenweise entsprechend hoch, weshalb man etwas Frustresistenz mitbringen sollte. Durch die spannenden Kämpfe und die vielen kreativen Einfälle wird man aber stets reichlich entschädigt. Die Voidheart Edition enthält vier DLC-Pakete, die zusätzliche Aufgaben, Fähigkeiten und Bosse liefern.

What Remains of Edith Finch

Im First-Person-Adventure What Remains of Edith Finch spielen wir die siebzehnjährige Edith, die in das beeindruckende Familienanwesen zurückkehrt und die Ursache des Fluchs zu ergründen versucht, der anscheinend all ihre Verwandten getötet hat. Die Zimmer der Familienmitglieder wurden genau so belassen wie zum Zeitpunkt ihres Todes. Bei ihrer Erkundung werden wir in die Vergangenheit zurückversetzt und erhalten Einblick in die Lebensgeschichte und die Weltsicht jeder einzelnen Person. Das Gameplay ist simpel gehalten und beschränkt sich weitgehend auf die Erkundung. Die kleinen Aufgaben, die wir hier und da zu erledigen haben, passen sich ganz der jeweiligen Geschichte an und dienen dazu, uns noch tiefer in deren Bann zu ziehen.

The Forest

The Forest hat bereits ein paar Jahre auf dem Buckel, der Survival-Hit lohnt sich aber gerade zum gegenwärtigen Preis noch immer, und zwar nicht nur im Koop, sondern auch im Singleplayer. Im Gegensatz zu vielen anderen Vertretern seines Genres hat The Forest nämlich eine erstaunlich wendungsreiche und komplexe Geschichte, die sich allerdings erst enthüllt, wenn man die nicht nur aus Wald, sondern auch aus Schneelandschaften und tiefen Höhlen bestehende offene Spielwelt erkundet. Einfach ist das allerdings nicht, denn gestrandet auf einer Insel voller Kannibalen werden wir in The Forest nicht nur ständig gejagt, sondern müssen uns auch um Hunger, Durst und den psychischen Zustand unserer Spielfigur sorgen.

Panzer Dragoon: Remake

Das Remake des ursprünglich für Sega Saturn erschienenen Klassikers Panzer Dragoon gehört mit einem Rabatt von 90 Prozent und einem Preis von 2,49€ zu den günstigsten Schnäppchen des Indie Sales. Im Vergleich zum Original von 1995 wurde die Grafik natürlich komplett runderneuert, am Gameplay hat sich aber wenig geändert. Wie gewohnt fliegen wir auf einem Drachen durch ein Fantasy-Reich und schießen dabei massenhaft Gegner am Boden und in der Luft ab. Der Drache findet seinen Weg von allein, wir konzentrieren uns ganz aufs Feuern. Das mag einfach klingen, aber die fantasievollen Feinde, zu denen etwa riesige Sandwürmer und fliegende Kampfschiffe zählen, stürmen bald aus allen Richtungen auf uns ein.