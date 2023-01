Neuer Sale im PS Store: Fast 1000 PS4- und PS5-Spiele für unter 20€ im Angebot

Im PlayStation Store läuft seit heute ein großer, neuer Sale, in dem ihr fast eintausend PS4- und PS5-Spiele für jeweils unter 20€ bekommen könnt. Darunter finden sich auch einige große PlayStation-Exklusivhits. Die Angebote laufen bis 1 Uhr morgens am 2. Februar. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Kena: Bridge of Spirits

14:16 Wunderschön und richtig gut: Unser Testvideo zu Kena Bridge of Spirits

Das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits fasziniert schon auf den ersten Blick durch seine wunderschöne Grafik im Stil eines Animationsfilms. Die Story dreht sich trotz des niedlichen Looks um ein ernstes, düsteres Thema: Kenas Job ist es nämlich, den Seelen der Toten zur Ruhe zu verhelfen. Dabei wird sie von niedlichen, kugelförmigen Wesen namens Rot begleitet. Diese helfen ihr nicht nur bei der Lösung der zahlreichen Rätsel, sondern auch in den Kämpfen, indem sie Ablenkungsmanöver starten oder Kena besondere Fähigkeiten verleihen. Vor allem die Bosskämpfe können übrigens ziemlich fordernd werden.

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

9:12 Marvel's Spider-Man - Testvideo zum besten Spider-Man-Spiel aller Zeiten

Die Game of the Year Edition von Marvel’s Spider-Man enthält neben dem Hauptspiel auch die dreiteilige Erweiterung „Die Stadt, die niemals schläft“, die normalerweise schon allein 19,99€ kostet. Marvel’s Spider-Man ist einer der größten Open-World-Hits der PS4-Generation. Das dürfte nicht zuletzt daran liegen, wie gut es sich anfühlt, sich von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer zu schwingen und dabei den Blick über Manhattan zu genießen. Auch die Kämpfe, die sich an der Batman-Arkham-Reihe orientieren, haben einiges zu bieten, nämlich eine tolle Inszenierung sowie Abwechslung durch die vielen Spezialfähigkeiten.

Call of Duty: Modern Warfare

17:06 Call of Duty: Modern Warfare - Test-Video zu Solo-Kampagne und Multiplayer

Das Reboot der Modern-Warfare-Reihe lohnt sich zum gegenwärtigen Preis schon allein für die Kampagne, die spielerisch zwar das Übliche bietet, die aber neben dem gewohnten Call-of-Duty-Bombast auch viele ruhige und ernste Momente enthält, welche ihr eine vergleichsweise düstere Atmosphäre verleihen. Für den Langzeitspaß sorgt aber natürlich der Multiplayer. Hier setzt das Reboot im Wesentlichen auf die Qualitäten des Originals, also auf hervorragendes Gunplay und ein motivierendes Fortschrittssystem. Obwohl das Tempo wie üblich hoch ist, wirkt Modern Warfare hier etwas bodenständiger und taktischer als viele andere Call-of-Duty-Spiele der letzten Jahre.

Assassin’s Creed Odyssey

14:51 Assassin's Creed: Odyssey - Testvideo: Riesige Open World, riesiger Spaß?

Assassin’s Creed Odyssey lohnt sich allein schon aufgrund seiner Spielwelt: Wir bereisen das gesamte antike Griechenland im verkleinerten Maßstab und besuchen dabei nicht nur zahlreiche Sehenswürdigkeiten, sondern lernen auch viele historische Persönlichkeiten kennen. Zwischen den Inseln bewegen wir uns mit unserem eigenen Schiff hin und her und liefern uns dabei auch Seeschlachten, die stark an Black Flag erinnern. Spielerisch geht Odyssey im Vergleich zu den Vorgängern noch mehr in Richtung eines Action-Rollenspiels im Stile eines The Witcher 3. Dafür sorgen sowohl die nochmal deutlich verbesserten Kämpfe sowie das erweiterte Fortschrittssystem und die neuen Multiplay-Choice-Dialoge.

Resident Evil 2

6:53 Resident Evil 2 - Test-Video zur Horror-Neuauflage: Ein Paradebeispiel von einem Remake

Bei der Neuauflage von Resident Evil 2 handelt es sich um ein Remake des Horror-Klassikers auf komplett neuer technischer Basis. Dabei wird nicht nur die Grafik auf den technischen Stand der PS4 gebracht, sondern auch die Steuerung und die Kameraführung an moderne Gewohnheiten angepasst. Feste Kameraperspektiven gehören der Vergangenheit an, wir steuern die beiden Hauptfiguren stattdessen wie in einem Third-Person-Shooter. Trotzdem bleibt das Remake dem Original im Kern treu und liefert traditionellen Survival-Horror mit knapper Munition und verwinkelten Levels, in denen hinter jeder Ecke neue Schrecken lauern können.

Immortals Fenyx Rising

2:38 Immortals: Fenyx Rising - Gameplay-Trailer zeigt riesige Open World

In Immortals Fenyx Rising erkunden wir eine von der griechischen Mythologie inspirierte Spielwelt, die aus vier abwechslungsreichen, von jeweils einem Gott beherrschten Regionen besteht. Unsere Aufgabe ist es, den Göttern im Kampf gegen einen Feuerdämon und seine Armee beizustehen. Mit Schwert, Bogen und verschiedenen Götterkräften kämpfen wir dabei gegen mythologische Monster wie Zyklopen und Harpyien. Immortals Fenyx Rising bietet aber nicht nur Kämpfe, sondern eine ähnliche Mischung aus Action, Erkundung und kniffligen Rätseln in Dungeons, wie man sie aus Zelda: Breath of the Wild kennt.

Diablo 3 Eternal Collection

3:35 Diablo 3 - Launch-Trailer zum DLC »Rise of the Necromancer« und Update 2.6.0

Falls ihr noch schnell Diablo 3 nachholen möchtet, bevor im Juni Diablo 4 erscheint, könnt ihr euch jetzt günstig die Eternal Collection sichern. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen Reaper of Souls und Rückkehr des Totenbeschwörers. In Diablo 3 geht es um einen Meteoriteneinschlag, der aus mysteriösen Gründen die Toten wiederauferstehen lässt. Die Story ist aber eher Nebensache. Viel wichtiger ist wie üblich, haufenweise Monster zu schnetzeln und dabei Erfahrungspunkte und Ausrüstung zu sammeln, um immer stärker zu werden. Die Steuerung des ursprünglich für PC erschienenen Spiels wurde hervorragend für die Konsole angepasst.

Days Gone

13:41 Days Gone - Test-Video zum Open World-Abenteuer: Der nächste PS4-Hit?

In Days Gone brausen wir mit dem Motorrad durch wunderhübsche, aber zombieverseuchte Landschaften im US-Bundesstaat Oregon. Wie viel das Open-World-Spiel zu bieten hat, offenbart sich dabei erst nach und nach. Story und Charaktere, die zu Beginn noch generisch wirken mögen, erweisen sich mit der Zeit als erstaunlich komplex. Außerdem werden wir immer wieder in neue, abwechslungsreiche Gebiete geführt und selbst nach vielen Stunden noch mit neuen Gameplay-Mechaniken überrascht. So bekommen wir es beispielsweise erst relativ spät mit riesigen Zombiehorden zu tun, bei deren Bekämpfung wir taktisch vorgehen und neben Schusswaffen auch Fallen einsetzen sollten.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom – Prince’s Edition

6:33 Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs - Testvideo zum kunterbunten JRPG-Märchen

Mit der Prince’s Edition von Ni no Kuni 2 bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch den Season Pass mit den beiden Erweiterungen The Lair of the Lost und The Tale of a Timeless Tome sowie zusätzliche Ingame-Gegenstände. Ni no Kuni 2 ist trotz seiner niedlich gehaltenen Anime-Optik ein episches JRPG mit einer ernsten Geschichte rund um Krieg und Machtgier. Eine Besonderheit ist, dass wir nicht einfach nur als Held durch die Welt ziehen, sondern einen waschechten König spielen. Deshalb müssen wir nebenbei auch noch unser Reich verwalten, Truppen verschieben und Schlachten schlagen. Dieser Strategieteil ist zwar nicht sehr komplex, gibt uns aber das Gefühl, tatsächlich Einfluss auf die Welt nehmen zu können.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Bayonetta - Testvideo

Das 10th Anniversary Bundle liefert euch die Remastered-Versionen der beiden von Platinum Games (NieR: Automata) stammenden Action-Hits Bayonetta und Vanquish. In Bayonetta treten wir mit der namensgebenden Hexe, die über Waffen an Händen und Füßen verfügt, in spektakulär inszenierten Hack&Slash-Kämpfen gegen Horden von Dämonen an. Dabei werden wir für möglichst kreative und ästhetische Kills belohnt. Vanquish ist hingegen ein Third-Person-Shooter im Science-Fiction-Szenario. Hier ballern wir uns als US-Agent des frühen 22. Jahrhunderts im futuristischen Kampfanzug durch eine Weltraumkolonie, um einen durchgeknallten General zur Strecke zu bringen.