Neuer Xiaomi Fire TV jetzt im Sale bei Amazon: Was taugt der 4K-TV wirklich für PS5? [Anzeige]

Seit Montag gibt es bei Amazon die neuen Fire TVs aus dem Hause Xiaomi. Die 4K-Fernseher der F2-Serie könnt ihr in den Größen 43, 50 und 55 Zoll bekommen, zum Verkaufsstarts gibt es alle drei Versionen im Sonderangebot:

Die 4K-TVs locken natürlich in erster Linie durch den niedrigen Preis. Sie haben aber auch noch ein paar andere interessante Features. So wirbt Xiaomi mit HDMI 2.1, was bei derart günstigen Modellen eher ungewöhnlich ist und wodurch die Fernseher gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet wären. Was davon tatsächlich zu halten ist und welche wichtigen Infos es sonst noch über der Xiaomi F2 Fire-TV gibt, fassen wir hier kurz zusammen:

Was bietet der Xiaomi F2 Fire TV?

Gaming mit ALLM: Auch wenn Xiaomi mit HDMI 2.1 wirbt, hat der Xiaomi F2 lediglich ein 60-Hz-Display. 4K 120 Hz bekommt ihr deshalb auch mit der PS5 oder der Xbox Series X nicht. Von den typischen HDMI-2.1-Features wird immerhin ALLM unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Wie niedrig der Input Lag dann tatsächlich ausfällt, können wir leider noch nicht sagen. Xiaomi spricht zwar von einer Reaktionszeit von 6 ms, Reaktionszeit und Input Lag sind aber zwei verschiedene Dinge.

Fire TV mit Sprachsteuerung: Einer der größten Pluspunkte des Xiaomi F2 dürft das Fire-Betriebssystem sein. Dieses sorgt nämlich für guten App-Support und unterstützt alle großen Streaming-Dienste wie beispielweise Netflix, Disney+, Youtube und natürlich Amazon Prime Video. Unter Low-Budget-TVs ist das nicht selbstverständlich. Außerdem verfügt der Xiaomi F2 über eine Fernbedienung mit integriertem Mikrofon, die Alexa-Sprachsteuerung ermöglicht.

Bild & Sound: Um die Bildqualität genau einschätzen zu können, fehlt es uns noch an detaillierten Testdaten. Die Angaben des Herstellers deuten darauf hin, dass ein kontrastreiches VA-Panel verwendet wurde, was gut für die Bildqualität ist, solange ihr direkt vor dem Fernseher sitzt, aber nicht so gut bei schrägem Blickwinkel. Für den Sound sorgen zwei Lautsprecher mit jeweils 12 Watt. Das ist etwas mehr Leistung, als man zu diesem Preis normalerweise erwarten kann.

Fazit: Insgesamt scheint der neue Xiaomi F2 4K-Fernseher durchaus sehr ordentliche Leistung für seinen niedrigen Preis zu bieten, aber ihr solltet eben keine Wunder erwarten und nicht allzu viel auf manche der Werbeversprechen geben.

Übrigens dürfte es nicht mehr lange dauern bis zum Amazon Prime Day, an dem es dann vermutlich noch mehr günstige Fire TVs und natürlich viele weitere Angebote geben wird. Mehr Infos dazu findet ihr hier:

