Die Special Edition von The Elder Scrolls: Skyrim ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Ihr bekommt 75 Prozent Rabatt und zahlt somit nur noch 14,99 Euro statt 59,99 Euro. So günstig war die Skyrim Special Edition im PS Store noch nie zuvor zu haben. Der Deal läuft noch bis 1 Uhr morgens am 7. Oktober. Hier findet ihr ihn:

Was bietet die Skyrim Special Edition?

Verbesserte Grafik: Die Skyrim Special Edition beinhaltet einige grafische und technische Verbesserungen. Zum Beispiel gibt es neue Lichteffekte und eine bessere Weitsicht, was sich bei einem so großen Open World Spiel natürlich stark bemerkbar macht. Auch an den Charaktermodellen wurde gearbeitet, viele der Gesichter sehen jetzt nicht mehr so klobig aus. Zudem finden sich in der Spielwelt viele neue Details.

Alle Erweiterungen: Mit der Skyrim Special Edition bekommt ihr natürlich nicht nur das Hauptspiel, sondern auch alle drei großen Add-Ons. Dawnguard beschert euch neue Quests rund um Werwölfe und Vampire, Hearthfire beschäftigt sich mit dem Bau des eigenen Hauses und mit der größten Erweiterung Dragonborn kommt ein ganz neues Gebiet in die ohnehin schon riesige Spielwelt.

Mod-Support: Skyrim hat schon immer von seinen vielfältigen Fan-Mods profitiert, die vieles am Spiel verbessern oder komfortabler machen können. Mit der Skyrim Special Edition werden nun auch auf der PS4 Mods unterstützt.

Eines der besten Open-World-Rollenspiele aller Zeiten: Abgesehen von allen Verbesserungen bietet The Elder Scrolls V: Skyrim natürlich auch in der Special Edition noch immer das, was es schon immer geboten hat. Vor allem die riesige Spielwelt, in der es unzählige Abenteuer zu erleben, Dungeons zu erkunden und Geheimnisse aufzudecken gibt, macht Skyrim auch heute noch zu einem der besten Open-World-RPGs aller Zeiten. Wer es tatsächlich noch nie gespielt hat, sollte spätestens jetzt zugreifen.