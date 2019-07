Mehr Pokémon auf dem Handy? Spiel von CoD: Mobile-Entwickler bestätigt

Der chinesische Konzern Tencent hat ein neues Pokémon-Spiel angekündigt. Dafür arbeitet das Unternehmen mit der Pokémon Company zusammen. Entwickelt wird das neue Projekt von TiMi Studios, die unter anderem an Call of Duty: Mobile gearbeitet haben.

Die Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung von Tencent. Leider gehen daraus keine konkreten Informationen hervor, um welche Art von Spiel es sich handeln wird. Aufgrund der Entwickler ist ein weiteres Mobile-Spiel aber sehr wahrscheinlich.

Wow, Tencent and The Pokemon Company are developing a new game (probably for smart devices).



Development taken over by Tencent's TIMI studio, which is responsible for the company's biggest hits (+ the upcoming Call Of Duty Mobile).



No further details yet. https://t.co/O9o7iCBkYq