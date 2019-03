Offiziell angekündigt ist's zwar noch nicht, Zelda-Schöpfer Eiji Aonuma hat aber schon vor einer ganzen Weile die Arbeiten an einem Nachfolger von Breath of the Wild bestätigt. Bereits im Mai 2018 berichteten wir davon, dass Nintendo bereits Entwickler für einen neuen Teil sucht. Und nun ist offenbar ein zweites Studio mit an Bord: Monolith Soft.

Wie Monolith das neue Zelda beeinflussen könnte

Die Xenoblade Chronicles (2)-Macher haben jetzt nämlich mit einem Twitterposting auf sich aufmerksam gemacht. Das Studio sucht aktuell nach Entwicklern für "einen neuen Teil der The Legend of Zelda-Reihe", genauer nach Artists, Planern, Designern, Programmierern und einem Projekt Manager.

Unbekannt im Zelda-Universum ist Monolith nicht. Die Entwickler waren in der Vergangenheit an mehreren Zelda-Spielen beteiligt. Neben A Link Between Worlds und Skyward Sword, griff das Studio Nintendo auch bei Breath of the Wild unter die Arme.

Und blicken wir auf die Entwicklungshistorie von Monolith, dann können wir durchaus die Vermutung aufstellen, dass uns mit dem neuen Zelda-Ableger ebenfalls ein 3D Open World-Spiel erwartet.

Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen:

Monolith sind Open World-Experten: Xenoblade Chronicles 1 und 2 sowie Xenoblade Chronicles X sind bekannt für ihre weitläufigen offenen Spielwelten.

Monolith war bei Breath of the Wild maßgeblich am Design der Open World beteiligt. Das Studio half Nintendo bei der Entwicklung großer Areale und bei der Topografie. Das verriet Aonuma in einem Interview.

Eiji Aonuma sprach schon 2017 davon, dass das "Open Air"-Konzept von BotW, also die große spielerische Freiheit in einer Open World, in Zukunft wahrscheinlich zum Standard für kommende Zelda-Spiele werden wird.

Natürlich können wir bislang nur spekulieren. Wie das neue Zelda aussehen wird, erfahren wir früher oder später von Nintendo.

Was sind eure Wünsche für einen neuen Ableger der Zelda-Reihe?