Es gibt Pokémon, die sind niedlich wie Pikachu. Andere sind ein bisschen gruselig, wie Rossana. Aber bis jetzt konnten wir noch von keinem Pokémon sagen, dass es köstlich ist. Doch dann kam Pokémon Schwert & Schild mit der Gen 8 der kleinen Taschenmonster. In einem neuen Trailer wird nämlich mit Alcremie (englischer Name) ein Pokémon vorgestellt, das im wahrsten Sinne des Wortes zum Anbeißen aussieht.

Alcremie ist vom Typ ein Feenpokémon, so wie Piepi, Pixie oder Pummeluff. Anders als die anderen seines Typs sieht es jedoch nicht aus wie ein Naturgeist oder ein Kuscheltier, sondern wie ein Nachtisch. Das kann mit seiner Herkunft aus der Galar-Region zu tun haben. Die ist nämlich Großbritannien nachempfunden, wo Strawberry Shortcake, ein Kuchen mit Erdbeeren und Sahne, ein sehr beliebtes Dessert ist.

Alcremie, a Fairy-type Cream Pokémon, produces whipped cream often used by pastry chefs to make delicious desserts! The happier Alcremie is, the richer the whipped cream! When attacked, Alcremie throws a sweet-scented cream to blind or distract the opponent. #PokemonSwordShield pic.twitter.com/NLsirLzPNy — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 8, 2019

Neue Gigantamax-Formen

Außerdem hat Alcremie noch eine weitere Besonderheit: In seiner Gigantamax-Form verändert es sein Aussehen und wird zu einer mehrstöckigen Torte.

Gigantamax Alcremie has resistance to physical attacks due to the cream pouring out of its body, which hardens when subjected to impact. Fairy-type moves used by Gigantamax Alcremie will change to G-Max Finale, healing all Pokemon on its side while dealing damage to foes. pic.twitter.com/ULL6LMuzJt — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 8, 2019

Auch Krarmor und Kamalm verändern sich, ihre Gigantamax-Formen sind ebenfalls im unten eingefügten Trailer zu sehen.

Die Formen scheinen Teil des Dynamaxing zu sein, das sowohl in den Arenen als auch in den Raids eine große (hehe) Rolle spielen soll.

Noch mehr neue Pokémon

Außerdem wurden noch zwei andere Pokémon vorgestellt: Duraludon und Rolycoly. Duraludon ist ein Stahl/Drachen-Typ mit den Fähigkeiten Leichtmetall und Schwermetall, das wir sehr wahrscheinlich in Minen antreffen können. Tagebau ist schließlich ebenfalls ein wichtiges Element in der Geschichte Großbritanniens.

New to #PokemonSwordShield, Duraludon is a Steel/Dragon-type Pokémon. It lives in caves and mountainous areas and has a light but sturdy body of metal. It only weighs about 88 lbs.! They share their habitat with Tyranitar and are often seen battling each other in the mountains! pic.twitter.com/wgyLYhOIpS — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 8, 2019

Rolycoly ist nocht nur vom Typ her Stein, er sieht auch noch aus wie ein Kiesel, den man unterwegs aus seiner Sandale schüttelt. Aber vielleicht hat er eine ähnlich eindrucksvolle Weiterentwicklung wie Kleinstein (der aber wenigstens in seiner Grundform Arme hatte). Seine Fähigkeiten sind Hitzeschutz und Dampfmaschine.

Exklusive Arenaleiter

Außerdem haben wir noch zwei Arenaleiter kennengelernt, die jeweils Schwert- und Schildexklusiv sind. Auf Bea, die Kampf-Typ-Expertin, werdet ihr nur in der Schwert-Edition treffen. Allister, der Experte für Typ Geist, tritt nur in der Schild-Edition auf.

Damit haben wir nicht nur neue Pokémon, über deren Einsatz wir spekulieren können, sondern auch eine kleine Entscheidungshilfe, welche der beiden Editionen es denn am Ende auf unsere Switch schaffen soll. Anhand der Vorbestellungen kann zwar schon ein Trend ausgemacht werden, vielleicht reißen Bea und Allister das Ruder jedoch wieder rum.

Was haltet ihr von Pokémon, die wie Essen aussehen?