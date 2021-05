New Pokémon Snap: Nerviger Joy-Con-Drift ruiniert Fotos und raubt Spielspaß

New Pokémon Snap lässt die Herzen vieler Fans höher schlagen. Das neue Nintendo Switch-Spiel sorgt für viel Spaß und Entspannung. Zumindest bei denjenigen, die es normal spielen können. Alle, die Probleme mit dem Joy-Con-Drift haben, treibt das Ganze an den Rand der Verzweiflung. Anscheinend geht es ziemlich vielen Leuten so und denen verdirbt das technische Hardware-Problem gehörig den Spaß.

New Pokémon Snap wird durch Joy-Con-Drift komplett ruiniert, klagen Fans

New Pokémon Snap ist da und macht eigentlich großen Spaß. Wie sehr und was es dabei vielleicht trotzdem noch zu beachten gibt, könnt ihr in unserem großen Gamepro-Test zum neuen Switch-Spiel nachlesen:

Was ist der Joy-Con-Drift? Als Joy-Con-Drift wird das technische Problem bezeichnet, dass die Analogsticks der Joy-Cons mit der Zeit Eingaben registrieren, wenn gar keine gemacht werden. Das heißt, dass sich zum Beispiel Kamera, Spielfigur, Cursor oder eben der Fotoapparat in New Pokémon Snap bewegen, obwohl niemand den Analogstick benutzt.

Nintendo wird deswegen bereits mehrfach verklagt, aber auch Microsoft und Sony sind nicht davor gefeit.

Beides in Kombination ist übel: Aktuell häufen sich die Klagen vieler Fans im Netz, die New Pokémon Snap so gut wie gar nicht spielen können, weil ihnen der Joy-Con-Drift einen Strich durch die Rechnung macht. Auf Dexerto findet ihr einige Tweets und auch Polygon berichtet davon, diese technischen Schwierigkeiten zu haben.

Immerhin lassen sich die in New Pokémon Snap geschossenen Fotos im Nachhinein noch stark bearbeiten und anpassen. Das kann aber nicht mehr als ein Wermutstropfen sein.

Wie sind eure Erfahrungen mit New Pokémon Snap und vor allem im Zusammenspiel mit dem Joy-Con-Drift?