New Pokémon Snap macht euch zum Rowdy, der Pokémon zum Weinen bringt

In New Pokémon Snap müssen Spieler:innen unterschiedliche Tricks anwenden, um an hochrangige Sterne-Fotos der Pokémon zu kommen. Für einige Fotos müssen die Pokémon beispielsweise mit Samtäpfeln gefüttert werden, um die anschließende Freude über das Futter für die Ewigkeit festzuhalten. Doch die Samtäpfel können auch zu anderen Fotos führen.

Memmeon zum Weinen bringen

Im Dichten Dschungel begegnet ihr ab Level 3 dem Starter-Pokémon Memmeon. Das Pokémon ist bekannt dafür, dass es in Situationen, in denen es verunsichert ist, zu weinen beginnt. Und um das 4-Sterne-Foto von Memmeon zu erhalten, bleibt euch nur die Möglichkeit, das ängstliche Pokémon zum Weinen zu bringen.

Wie erhalte ich das 4-Sterne-Foto? Hinter dem Wasserfall freunden sich das Pflanzenpokémon Folipurba und ein Memmeon an. Um die friedliche Idylle zu zerstören und das 4-Sterne-Foto zu bekommen, müsst ihr Memmeon lediglich mit einem Samtapfel genau vor den Kopf treffen und schon fangen beide Pokémon an zu weinen. Knipst ihr dann den richtigen Moment, sollte euch ein 4-Sterne-Foto sicher sein.

Das Schlimme: Es gibt ansonsten keine weitere Möglichkeit, an ein 4-Sterne-Foto von Memmeon zu gelangen. Es bleibt Sammler:innen also nichts anderes übrig, als den knallharten Samtapfel als Wurfgeschoss gegen das süße Memmeon eintzsetzen.

Alltag eines Rowdys

Doch mit Memmeon hört die Tyrannei nicht auf. Es gibt weitere Situationen, in denen Spieler:innen ihren inneren Fiesling rauslassen müssen. In einem Auftrag müsst ihr beispielsweise Arbok aus dem Dichten Dschungel vom Baum schießen, indem ihr das schlafende Pokémon bewerft. Knipst ihr den Moment, habt ihr den Auftrag geschafft.

Weitere Informationen zu Pokémon Snap findet ihr auf GamePro.de:

Knips sie dir alle

In New Pokémon Snap könnt ihr bis zu 214 Pokémon vor die Kamera bekommen. Spieler:innen müssen jeweils vier unterschiedliche Sterne-Fotos der Pokémon knipsen, um den Fotodex zu komplettieren. Wem das nicht reicht, der kann sich an die Aufträge wagen, für die ihr bestimmte Situationen mit der Kamera festhalten müsst.

Habt ihr Fotos knipsen müssen, die euch leidtun?