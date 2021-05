New Pokémon Snap: Hinweise auf DLC gefunden, der neue Pokémon bringt

New Pokémon Snap ist eine gelungene Neuauflage des N64-Klassikers. Das Spiel bietet mit zwei Dutzend Kursen und über 200 Pokémon deutlich mehr Inhalte als das Original, könnte in Zukunft aber trotzdem noch erweitert werden. Darauf deuten die Entdeckungen eines Dataminers hin.

Das ist passiert

SciresM ist ein bekannter Dataminer für Pokémon-Spiele. Auf Twitter veröffentlichte der Leaker das komplette Lineup aus New Pokémon Snap, mit allen verfügbaren Taschenmonstern. Für jedes Pokémon ist eine ID (Identifikationsnummer) reserviert. Wie ihr auf dem eingebetteten Bild sehen könnt, sind 40 dieser IDs noch unbesetzt. Da jedes Pokémon zwei Plätze beansprucht, wären das 20 fehlende Monster.

DLC oder gestrichene Inhalte: Ein Beweis für zukünftigen DLC ist das natürlich noch nicht. Vielleicht haben Nintendo und Bandai Namco die Monster im Laufe der Entwicklung auch einfach gestrichen. Auffallend ist jedoch, dass 20 Pokémon ungefähr einem Kurs in New Pokémon Snap entsprechen würden. Ideal für eine kleine Erweiterung, um Spieler:innen in ein paar Wochen bei der Stange zu halten.

Hat ein fehlendes Pokémon etwas damit zu tun? Der Community ist aufgefallen, dass mindestens ein Monster aus New Pokémon Snap entfernt wurde, das in einem der Trailer zu sehen war. Dabei handelt es sich um Knilz, das Pilz-Pokémon. Auch hier könnte es sich natürlich um einen gestrichenen Inhalt handeln - oder es ist ein weiterer Hinweis auf einen möglichen DLC.

Warum New Pokémon Snap ein tolles Spiel ist, erfahrt ihr in unserem Test:

Alle Monster in New Pokémon Snap

In Pokémon Snap auf dem Nintendo 64 tummelten sich damals 63 Taschenmonster. New Pokémon Snap kommt gleich mit 214 Monstern um die Ecke und fegt den Vorgänger somit aus der (Pokémon-)Arena. In einem separaten Artikel haben wir alle Pokémon aus dem Switch-Titel für euch aufgelistet, die sich von der ersten bis zur achten Generation erstrecken. Und vielleicht gesellt sich demnächst noch das ein oder andere Monster hinzu.

Was würdet ihr euch für einen DLC zu New Pokémon Snap wünschen?