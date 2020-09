NieR Replicant - Release, erstes Gameplay & mehr veröffentlicht

Seit März diesen Jahres wissen wir, mit NieR Replicant erhält eines der außergewöhnlichsten Spiele der letzten Jahre eine Neuauflage für PS4 und Xbox One. Zum Auftakt der Tokyo Game Show hat Publisher Square Enix neue Infos zum Spiel via Livestream enthüllt. Darunter auch das Release-Datum, das Cover-Art und eine Special-Edition des Action-Rollenspiels und Vorgängers zu Nier Automata

Wann erscheint NieR Replicant? In Europa und Nordamerika erscheint das Spiel am 24. April 2021, in Japan bereits zwei Tage früher.

Trivia: Falls ihr euch fragt, was es mit den Namen "Gestalt" und "Replicant" auf sich hat, folgt hier eine kurze Aufklärung:



In Japan ist das Spiel in zwei verschiedenen Versionen erschienen. Nier Gestalt ist die auf den westlichen Markt zugeschnittene Xbox 360-Version, Nier Replicant die auf den japanischen Markt zugeschnittene PS3-Version. Außerhalb Japans wurde lediglich eine Version veröffentlicht, die auf Nier Gestalt basiert. Die Unterschiede belaufen sich auf das Alter des Hauptcharakters und seiner Beziehung zur Figur Yonah.

NieR Replicant: Erstes Gameplay, Special Edition & mehr

Was ein wenig verwundert, die Neuauflage erscheint nicht für die Next-Gen und auch eine Switch-Version wird es dem Anschein nach nicht geben. Die Hüllen der PS4- und Xbox One-Version samt der White Snow-Edition sind derweil aber schon bekannt:

Auch wurde im Livestream bereits erstes Gameplay aus NieR Replicant gezeigt, das optisch speziell im Vergleich zum technisch angegrauten Original richtig gut aussieht:

Den offiziellen Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch hier anschauen:

Wie gefallen euch die ersten Szenen aus NieR Replicant und werdet ihr euch das Spiel im kommenden Jahr holen?