Dieser Airfryer ersetzt den Ofen - der Grund liegt in seiner schlauen Konstruktion!

Ninja Heißlustfritteusen sind super - wir haben selbst eine. Leider hätte ich lieber ein anderes Modell nehmen sollen.

Manchmal kann sich auch ein guter Kauf als der falsche Kauf entpuppen. So geht es mir mit unserem Airfryer. Wir haben daheim eine richtig gute Heißluftfritteuse von Ninja. Und doch wünschte ich mir nach knapp einem Jahr, ich hätte ein anderes Modell genommen.

Damit es euch nicht so geht, möchte ich euch hier mit auf den Weg geben, warum.

Mein Fazit zur Ninja Foodi Max Dual Zone nach einem Jahr ist positiv - aber ...

Ich hab schon öfter über unsere Heißluftfritteuse geschrieben, denn sie hat mich wirklich positiv überrascht. Ich gehörte immer zur Fraktion "Airfryer braucht niemand, weil heiße Luft kann auch der Ofen".

Meine Frau wollte jedoch unbedingt die Foodi Max, also habe ich sie ihr eines Tages geschenkt. Nach ein wenig herumprobieren war dann auch ich alter Zweifler überzeugt: Vor allem Dinge wie Grillgemüse, Steak oder Fisch haben super geschmeckt. Und besser als aus dem Ofen.

Eine Sache nervt mich bei der Foodi Max DUAL Zone

Das ist unsere Ninja Foodi Max DUAL Zone. Eine wirklich richtig guter Heißluftfritteuse. Und doch ... hätte ich lieber eine andere.

Was mich an der Foodi Max DUAL Zone jedoch stört, ist das Platzangebot. Zwar ist der Airfryer riesig, aber durch die zwei getrennten Kammern ist der Platz für größere Speisen einfach massiv eingeschränkt.

Andererseits aber will ich auch die zwei Zonen nicht mehr missen - so kann ich links Gemüse und rechts Pommes zubereiten; und zwar so, dass beides gleichzeitig fertig wird. Ein etwas kniffliger Zwiespalt.

Rein qualitativ sind die Ninja aber beim Zubereiten von Essen hervorragend.

Übrigens ... Kollege Elias war so schlau und hat genau diesen Airfryer gekauft. Seinen Erfahrungsbericht lest ihr hier:

Mehr zum Thema Einer der besten Airfryer auf dem Markt hat dafür gesorgt, dass ich in meiner Küche keinen Ofen mehr habe von Elias Mohr

Ninja Foodi MAX FlexDrawer: Das sollte jeder Airfryer können!

Ein anderes Ninja-Modell hat die Lösung direkt verbaut: Der Ninja Foodi MAX FlexDrawer ist der Ninja Foodi MAX DUAL Zone technisch extrem ähnlich. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass er einen großen Korb hat.

Der Clou ist allerdings, dass man diesen durch Einsätze aufteilen kann. Beide Fächer kann man dann mit unterschiedlicher Temperatur ansteuern; oder eben gemeinsam!

Die Ninja Foodi FlexDrawer hat auch zwei Fächer, die man bei Bedarf aber auch zu einem großen zusammenlegen kann.

Jetzt stehe ich da und wir haben die Ninja Foodi MAX Dual Zone bei uns und sind eigentlich wirklich zufrieden. Aber insgeheim wünsche ich mir, ich hätte die andere gekauft.

Solltet ihr also mal vor der Wahl einer Heißluftfritteuse stehen, hier meine zwei Tipps:

Kauft direkt einen Airfryer, den ihr für große und kleine sowie getrennte Speisen verwenden könnt - so wie den FlexDrawer von Ninja. Probiert unbedingt alles mögliche im Airfryer aus. Ihr werdet überrascht sein!