Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt

Stardew Valley wird mit Update 1.7 erweitert. Bisher gab es nur wenige Infos dazu, was eigentlich im Patch steckt – bis jetzt.

Maximilian Franke
17.12.2025 | 12:48 Uhr

Neue Infos zu Stardew Valley Update 1.7! Neue Infos zu Stardew Valley Update 1.7!

Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe hat bereits vor einigen Monaten bestätigt, dass Update 1.7 für Stardew Valley in Arbeit ist. Bisher gab es aber kaum konkrete Infos dazu, welche Inhalte und Features uns erwarten. Nun hat er sich erneut zu Wort gemeldet und klargestellt: es gibt wieder eine neue Farm.

Mit Update 1.7 lohnt sich wieder ein Neustart

Der Info-Happen stammt aus einem Tweet, mit dem Barone kürzlich auf die Frage eines Fans reagierte. Viele Details gibt es leider nicht, aber er bestätigt, dass es für neue Spielstände wieder eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit für die Art des Bauernhofs geben wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es wird etwas mehr Charakter/Social-Zeug geben. Außerdem ist es Tradition, einen neuen Farm-Typ einzubauen. Es gibt noch viel mehr, aber ich noch nicht viel verraten.

Vermutlich wird auch die neue Farm in Update 1.7 einen ähnlichen Schwerpunkt mitbringen, der das Spielgefühl und die gewählten Strategien zum Ausbau des Hofs beeinflussen wird.

Mit dem letzten Update 1.6 kam etwa die Meadowlands-Farm ins Spiel. Hier startet man direkt zu Beginn mit zwei Hühnern und es wächst blaues Gras, das von Tieren sehr gerne gefressen wird. Es fühlen sich also vor allem Fans wohl, die besonders viel Wert auf ihre Tierzucht legen.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Muss ich mit Update 1.7 komplett neu anfangen?

Sehr wahrscheinlich nicht. Bisher waren alte Spielstände immer mit großen Updates kompatibel. Wir rechnen fest damit, dass ihr auch nach dem Patch mit euren bisherigen Abenteuern weitermachen könnt und keine Fortschritte verliert.

Wenn ihr die neue Farm spielen wollt, kommt ihr um einen Neustart allerdings nicht herum. Der Bauernhof-Typ wird ganz am Anfang bei der Erstellung des Saves ausgewählt und kann danach nicht mehr geändert werden.

ConcernedApe übergibt Stardew Valley 1.7 in die Hände seines Teams, damit es mit Haunted Chocolatier weiter vorangeht
von Maximilian Franke
ConcernedApe übergibt Stardew Valley 1.7 in die Hände seines Teams, damit es mit Haunted Chocolatier weiter vorangeht
In Hollow Knight Silksong könnt ihr euch mit Stardew Valley-Schöpfer ConcernedApe unterhalten - ihn zu entdecken wird jedoch richtig schwer
von Maximilian Franke
In Hollow Knight Silksong könnt ihr euch mit Stardew Valley-Schöpfer ConcernedApe unterhalten - ihn zu entdecken wird jedoch richtig schwer
Er entwickelte eine der beliebtesten Stardew Valley-Mods aller Zeiten - jetzt arbeitet er offiziell für ConcernedApe: "Die beste Erfahrung meines Lebens"
von Maximilian Franke
Er entwickelte eine der beliebtesten Stardew Valley-Mods aller Zeiten - jetzt arbeitet er offiziell für ConcernedApe: Die beste Erfahrung meines Lebens

Welche Farm könnte es werden?

In den entsprechenden Fan-Foren findet die Ankündigung großen Anklang. In den Kommentaren auf Reddit sammeln sich außerdem bereits einige coole Ideen und Wünsche, was ein neuer Farm-Typ bedeuten könnte.

Hier ein paar Ideen der Community:

  • Höhlen-Farm: Hier wächst kein Getreide oder Obst, aber dafür Edelsteine und leuchtende Höhlenpflanzen (von u/DanielTeague)
  • Lava-Farm: Optisch ähnelt sie der bekannten Fluss-Farm. Hier könnt ihr im Lategame wertvolle Lava-Fische sammeln, aber der Start wird die Hölle (von u/Lily_Thief)
  • Sumpf-Farm: Hier findet ihr vor allem Frösche, Moos und alle Pflanzen sind automatisch immer gegossen (von u/maebythemonkey)

Mit Sicherheit gibt es noch viele weitere Ideen. Denkbar wäre etwa auch eine Farm, die noch tiefer in die magischen Elemente der Stardew Valley-Welt eintauchen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer "mystischen Farm", in der Feen leben und vielleicht sogar Geheimnisse wie der Yeti besondere Auftritte haben?

Was denkt ihr: Habt ihr weitere Idee oder Wünsche, mit einer neuen Farm ins Spiel kommen könnten?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 15 Minuten

Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt

vor einem Tag

"Habe ein Jahr gebraucht, um meine Farm zu verlassen": Stardew Valley-Fans feiern eine Challenge, bei der ihr jeden Schritt auf eine neue Kachel teuer bezahlen müsst

vor 5 Tagen

Stardew Valley-Spieler startet 10.000 Mal (!) das Spiel und wird mit Nachricht des Entwicklers im Startbildschirm überrascht

vor einer Woche

"Ich heirate Alex in beinahe jedem Spielstand und habe das nie gesehen" - Stardew Valley-Fan entdeckt nach 600 Stunden herzzerreißenden Brief von Alex' verstorbener Mutter

vor einer Woche

Stardew Valley-Spielerin bewundert die Farm ihrer Mutter und möchte wissen, wie sie das geschafft hat - die grinst nur und meint "Das ist ein Geheimnis"
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt

vor 18 Minuten

Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt
Fallout: Staffel 3 schon bei Amazon in Arbeit, soll noch enger mit den Spielen verknüpft werden

vor einer Stunde

Fallout: Staffel 3 schon bei Amazon in Arbeit, soll noch enger mit den Spielen verknüpft werden
Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B1A-Set Feuerrote Flammen und wie ihr sie löst

vor 2 Stunden

Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B1A-Set "Feuerrote Flammen" und wie ihr sie löst
Fallout-Serie: Staffel 2 sackt Traumwertungen ein - da kommt offenbar Großes auf uns zu

vor 2 Stunden

Fallout-Serie: Staffel 2 sackt Traumwertungen ein - da kommt offenbar Großes auf uns zu
mehr anzeigen