Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt

Neue Infos zu Stardew Valley Update 1.7!

Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe hat bereits vor einigen Monaten bestätigt, dass Update 1.7 für Stardew Valley in Arbeit ist. Bisher gab es aber kaum konkrete Infos dazu, welche Inhalte und Features uns erwarten. Nun hat er sich erneut zu Wort gemeldet und klargestellt: es gibt wieder eine neue Farm.

Der Info-Happen stammt aus einem Tweet, mit dem Barone kürzlich auf die Frage eines Fans reagierte. Viele Details gibt es leider nicht, aber er bestätigt, dass es für neue Spielstände wieder eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit für die Art des Bauernhofs geben wird.

“Es wird etwas mehr Charakter/Social-Zeug geben. Außerdem ist es Tradition, einen neuen Farm-Typ einzubauen. Es gibt noch viel mehr, aber ich noch nicht viel verraten.”

Vermutlich wird auch die neue Farm in Update 1.7 einen ähnlichen Schwerpunkt mitbringen, der das Spielgefühl und die gewählten Strategien zum Ausbau des Hofs beeinflussen wird.

Mit dem letzten Update 1.6 kam etwa die Meadowlands-Farm ins Spiel. Hier startet man direkt zu Beginn mit zwei Hühnern und es wächst blaues Gras, das von Tieren sehr gerne gefressen wird. Es fühlen sich also vor allem Fans wohl, die besonders viel Wert auf ihre Tierzucht legen.

Sehr wahrscheinlich nicht. Bisher waren alte Spielstände immer mit großen Updates kompatibel. Wir rechnen fest damit, dass ihr auch nach dem Patch mit euren bisherigen Abenteuern weitermachen könnt und keine Fortschritte verliert.

Wenn ihr die neue Farm spielen wollt, kommt ihr um einen Neustart allerdings nicht herum. Der Bauernhof-Typ wird ganz am Anfang bei der Erstellung des Saves ausgewählt und kann danach nicht mehr geändert werden.

Welche Farm könnte es werden?

In den entsprechenden Fan-Foren findet die Ankündigung großen Anklang. In den Kommentaren auf Reddit sammeln sich außerdem bereits einige coole Ideen und Wünsche, was ein neuer Farm-Typ bedeuten könnte.

Hier ein paar Ideen der Community:

Höhlen-Farm: Hier wächst kein Getreide oder Obst, aber dafür Edelsteine und leuchtende Höhlenpflanzen (von u/DanielTeague)

Hier wächst kein Getreide oder Obst, aber dafür Edelsteine und leuchtende Höhlenpflanzen (von u/DanielTeague) Lava-Farm: Optisch ähnelt sie der bekannten Fluss-Farm. Hier könnt ihr im Lategame wertvolle Lava-Fische sammeln, aber der Start wird die Hölle (von u/Lily_Thief)

Optisch ähnelt sie der bekannten Fluss-Farm. Hier könnt ihr im Lategame wertvolle Lava-Fische sammeln, aber der Start wird die Hölle (von u/Lily_Thief) Sumpf-Farm: Hier findet ihr vor allem Frösche, Moos und alle Pflanzen sind automatisch immer gegossen (von u/maebythemonkey)

Mit Sicherheit gibt es noch viele weitere Ideen. Denkbar wäre etwa auch eine Farm, die noch tiefer in die magischen Elemente der Stardew Valley-Welt eintauchen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer "mystischen Farm", in der Feen leben und vielleicht sogar Geheimnisse wie der Yeti besondere Auftritte haben?

Was denkt ihr: Habt ihr weitere Idee oder Wünsche, mit einer neuen Farm ins Spiel kommen könnten?