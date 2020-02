Neue Nintendo Direct angekündigt & das erwartet euch

Nintendo hat soeben offiziell eine neue Nintendo Direct angekündigt, die sich ganz dem Thema Animal Crossing: New Horizons für die Switch widmet. Damit haben sich zum einen die Gerüchte aus den vergangenen Wochen bewahrheitet, zum anderen müssen Nintendo-Fans weiter auf eine große Direct mit mehreren Spielen warten.

Wann ist die Nintendo Direct? Am Donnerstag, 20. Februar um 15:00 Uhr deutscher Zeit geht's los.

Wo kann ich die Direct sehen? Den Stream könnt ihr entweder über den YouTube-Kanal von Nintendo oder auf Twitch live mitverfolgen. Pünktlich zur Direct werdet ihr aber auch hier auf GamePro.de alle wichtigen Ankündigungen kompakt in einem Artikel vorfinden.

Diese Nintendo Direct-Inhalte sind bereits bekannt:

Ganze 25 Minuten sollen neuen Inhalte zum Simulationsspiel gezeigt werden. Via Twitter gab Nintendo bekannt, dass wir mehr über das Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc. erfahren.

Dabei handelt es sich aber weder um Zusatzinhalte, noch um einen späteren DLC. Unternehmer-Waschbär Tom Nook hat uns nämlich wie in einem früheren Trailer zu sehen das besagte Paket angedreht und so auf eine verlassene Insel in den Urlaub geschickt.

Seid am 20. Februar um 15:00 Uhr beim #AnimalCrossing: New Horizons Direct dabei! Hier erfahrt ihr in rund 25 Minuten alles zum Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc.! #ACNH pic.twitter.com/REtgBvjhyk — Nintendo DE (@NintendoDE) February 18, 2020

Das ist Animal Crossing: New Horizons

New Horizons ist nicht nur der erste Auftritt der Animal Crossing-Reihe auf der Switch, zum ersten Mal geht es auch abseits vom Festland auf eine verlassene Insel.

Darum geht's: Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Bewohners, der zusammen mit zwei weiteren Tieren in ein Inseldorf zieht. Um Geld bzw. Sternis zu verdienen, müsst ihr Aufträge abschließen. So könnt ihr euch nicht nur den Traum vom schmucken Eigenheim erfüllen, macht ihr eure neue Heimat Stück für Stück wohnlicher, kommen mit der Zeit auch neue Gefährten auf das Eiland.

Multiplayer und Koop: New Horizons bietet sowohl einen lokalen als auch einen Online-Koop. Lokal können bis zu vier, online bis zu acht Spieler gleichzeitig über eine Insel streifen. Serientypisch könnt ihr euch die Zeit dann entweder zusammen oder allein mit reichlich Aktivitäten wie Angeln oder dem Gartenbau vertreiben.

Alle bekannten Infos zum Switch-Exclusive haben wir übrigens für euch in einer ausführlichen Übersicht zusammengefasst, die ihr hier findet:

Animal Crossing: New Horizons erscheint am 20. März 2020 exklusiv für die Nintendo Switch.

Freut ich euch auf die Direct oder seid ihr eher enttäuscht, dass erneut kein großer Stream angekündigt wurde?