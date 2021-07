Im Nintendo eShop gibt es wieder Hunderte Sonderangebote für die Nintendo Switch. Die Spiele sind bis zu 90 Prozent reduziert. In diesem Artikel haben wir euch zehn der interessantesten Angebote herausgesucht. Falls ihr euch durch die vollständige Liste der reduzierten Switch-Spiele wühlen wollt, findet ihr diese hier:

Sakuna: Of Rice and Ruin

Angebot gültig bis: 7. Juli

Sakuna: Of Rice and Ruin ist eine ungewöhnliche Mischung aus Action-Rollenspiel, Platformer und Farming-Simulation. Wir spielen die Göttin Sakuna, Tochter eines Kriegsgottes und einer Erntegöttin, die aufgrund ihres schlechten Benehmens auf eine Insel voller Dämonen verbannt wurde. Hier muss sie sich nicht nur mit massenhaft Feinden herumschlagen, sondern auch ihre eigene Reisfarm führen, was gar nicht so einfach ist. Der Fortschritt in der Charakterentwicklung ist an den Erfolg bei der Reisernte gebunden, die Dämonenjagd bringt hingegen wichtige Ressourcen und Ausrüstungsgegenstände. Neben dem kreativen Gameplay fesseln auch die gut geschriebene Story und die sympathischen Charaktere.

Sakuna: Of Rice and Ruin statt 39,99€ für 27,99€ im Nintendo eShop

Bulb Boy

Angebot gültig bis: 8. Juli

Bulb Boy ist ein Horror-Adventure mit vielen kniffligen, aber nie frustrierenden Rätseln. Wir spielen den Titelhelden, der eines Nachts aus einem Albtraum erwacht und feststellen muss, dass seine Familie verschwunden ist und die Dunkelheit von seinem Zuhause Besitz ergriffen hat. Glücklicherweise verfügt er mit seinem Glühbirnenkopf über ein adäquates Mittel, um wieder etwas Licht in die Finsternis zu bringen. Highlight des Spiels ist der an Cartoons erinnernde Grafikstil, der stellenweise herzerwärmend niedlich wirkt, aber andererseits auch düstere Horrorszenen hervorragend zur Geltung bring. Gewürzt wird das Ganze mit einer ordentlichen Prise makabrem Humor und einer spannenden Geschichte.

Bulb Boy statt 7,99€ für 2,39€ im Nintendo eShop

Rabi-Ribi

Angebot gültig bis: 15. Juli

Rabi-Ribi ist ein Action-Platformer im Metroidvania-Stil. Es gibt also keine linearen Levels, sondern eine im Prinzip frei erkundbare Umgebung, in der wir an bestimmten Stellen aber erst mit den richtigen Fähigkeiten weiterkommen. Wir spielen Erina, die nicht nur plötzlich in eine fremde Welt hineingezogen, sondern auch vom gewöhnlichen Hasen in einen Menschen verwandelt wird. Nur die niedlichen Hasenohren sind ihr geblieben. Auf der Suche nach einem Weg, ihr altes Leben wiederzubekommen, liefert sie sich mit Waffen und Zaubern fordernde Bullet-Hell-Kämpfe. Spannend sind vor allem die mehr als vierzig abwechslungsreichen Bossfights.

Rabi-Ribi statt 29,99€ für 20,99€ im Nintendo eShop

Mr. Shifty

Angebot gültig bis: 11. Juli

Mr. Shifty ist ein packendes Topdown-Actionspiel mit sehr schnellem Gameplay. Wir müssen uns durch ein mit Sicherheitsleuten vollgestopftes Hochhaus kämpfen, um einem fiesen Firmenboss gefährliches Plutonium abzujagen und so die Welt zu retten. Während unsere Feinde schwer bewaffnet sind, setzten wir selbst die meiste Zeit nur unsere Fäuste ein. Dass das kein aussichtsloser Kampf ist, liegt an der Fähigkeit unseres Charakters, sich im Bruchteil einer Sekunde selbst durch Wände und Kugel hindurch zu teleportieren und so urplötzlich hinter verdutzen Gegnern aufzutauchen. Bis diese sich umgedreht und abgedrückt haben, haben wir sie entweder erledigt oder sind schon wieder verschwunden.

Mr. Shifty statt 14,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

Hellpoint

Angebot gültig bis: 11. Juli

Das erst im Februar dieses Jahres für die Switch erschienene Action-Rollenspiel Hellpoint lässt uns die geheimnisvolle, halb verfallene Raumstation Irid Novo erkunden. Dabei bekommen wir es mit zahlreichen grotesken und riesigen Monstern zu tun. Neben der düsteren Atmosphäre mit vielen Horrorelementen überzeugen vor allem die spannenden und fordernden Kämpfe, die stark an die Dark-Souls-Reihe erinnern. Wie üblich in dem Genre spielt auch die motivierende Suche nach neuen Waffen und Rüstungsteilen eine zentrale Rolle. Auf euren Weg durch die finsteren, verwinkelten Gänge von Irid Novo könnt ihr euch entweder allein oder gemeinsam im Online-Koop begeben.

Hellpoint statt 34,99€ für 17,49€ im Nintendo eShop

The Coma: Recut

Angebot gültig bis: 17. Juli

Bei The Coma: Recut handelt es sich um die verbesserte Neuauflage eines koreanischen Horror-Adventures. Wir spielen einen Schüler, der im Unterricht eingeschlafen ist. Als er wieder aufwacht, hat sich die Schule in eine Albtraumversion ihrer selbst verwandelt, in der ein Killer sein Unwesen treibt. Einen Ausweg scheint es auf den ersten Blick nicht zu geben. Nur dann, wenn wir die drei Schulgebäude erforschen und das Geheimnis der plötzlichen Verwandlung lüften, haben wir vielleicht eine Chance zu überleben. Dabei müssen wir jedoch stets vorsichtig sein, denn der Killer ist nicht die einzige Gefahr, die in der Sehwa High lauert. Immerhin gibt es noch andere gefangene Schüler, mit denen wir zusammenarbeiten können. Zumindest sofern wir ihnen trauen.

The Coma: Recut statt 14,99€ für 5,99€ im Nintendo eShop

Monster Slayers

Angebot gültig bis: 18. Juli

Bei Monster Slayers handelt es sich um einen Roguelike-Deckbuilder, den man leicht für eine Nachahmung von Slay the Spire halten könnte, wäre Monster Slayers nicht schon vor dem berühmten Konkurrenten da gewesen. In rundenbasierten Kämpfen metzeln wir uns mit einer der zwölf Charakterklassen durch einen in bunter Comicgrafik gehaltenen Dungeon. Dabei lösen wir jede unserer Aktionen durch das Ausspielen einer Karte aus. Im Laufe der Zeit erbeuten wir nicht nur Ausrüstungsgegenstände für unseren Helden, sondern sammeln auch neue Karten, mit denen wir unser Deck beständig verbessern. Im Todesfall fangen wir zwar von vorn an, schalten aber durch gesammelte Ruhmpunkte neue Fähigkeiten frei.

Monster Slayers statt 14,99€ für 3,74€ im Nintendo eShop

Reverse Crawl

Angebot gültig bis: 18. Juli

Reverse Crawl ist ein Dungeon Crawler, in dem wir zur Abwechslung mal auf der anderen Seite kämpfen: Statt in den finsteren Dungeon hinabzusteigen und Monster niederzumetzeln, übernehmen wir die Rolle des Königs der Wiedergänger und stellen uns mit unserer Armee von Skeletten, Zombies und Goblins all den hochnäsigen Helden in den Weg, die lebensmüde genug sind, sich mit uns anzulegen. In den taktischen, rundenbasierten Kämpfen können wir zudem mächtige Zauber entfesseln, um unsere Kreaturen zu unterstützen. Neben einer Kampagne und einem Endlos-Modus gibt es auch einen Switch-exklusiven lokalen Multiplayer, in dem ihr gegeneinander antreten könnt.

Reverse Crawl statt 12,99€ für 3,24€ im Nintendo eShop

Trüberbrook

Angebot gültig bis: 4. Juli

Beim 2019 mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichneten Trüberbrook handelt es sich um ein klassisches Point&Click-Adventure, das in der deutschen Provinz der 60er Jahre spielt. Das mag zunächst nicht sonderlich aufregend klingen, aber dank zahlreicher Mystery- und Science-Fiction-Elemente, die im Kontrast zur beschaulichen Kleinstadtidylle stehen, entwickelt sich eine spannende und wendungsreiche Story. Auch die hübsche und sehr detaillierte Grafik trägt viel zur Atmosphäre bei. Spielerisch sollte man sich auf Rätsel einstellen, bei denen man genretypisch um sehr viele Ecken denken muss.

Trüberbrook statt 29,99€ für 8,99€ im Nintendo eShop

Lumo

Angebot gültig bis: 18. Juli

Lumo ist ein Puzzle-Platformer im Retro-Stil der 80er und 90er. Wir spielen ein Kind, das aus einer seltsamen Burg voller Gefahren entkommen muss. Dazu müssen wir Rätseln in über 400 Räumen lösen und dürfen uns dabei nicht von Lasern, Feuerbällen, spitzen Stacheln und bodenlosen Abgründen umbringen lassen. Die größte Qualität von Lumo besteht darin, wie einfallsreich es mit seinen im Grunde simplen Mechaniken umgeht, um uns immer wieder vor neue Herausforderungen zu stellen. Zwischendurch lässt es uns zudem bei kleinen Minispielen entspannen und sorgt so für zusätzliche Abwechslung. Durch die kurzen Level ist Lumo zudem ein ideales Spiel für Zwischendurch.

Lumo statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop