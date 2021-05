Im Nintendo eShop gibt es auch diese Woche wieder eine Menge Spiele für die Switch im Sonderangebot, mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Einige spielenswerte Titel sind sogar auf 1,99 Euro reduziert. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der interessantesten Deals kurz vor. Die Übersicht über alle reduzierten Switch-Spiele im Nintendo eShop findet ihr hier:

Nintendo eShop: Zu den Angeboten für Nintendo Switch

Cloudpunk

Angebot gültig bis: 12. Mai

Im aus Deutschland stammenden Cloudpunk spielen wir die Fahrerin eines Lieferdienstes, der sich auf zwielichtige und besonders eilige Aufträge spezialisiert hat. Dabei müssen wir unseren fliegenden Wagen durch den dichten Verkehr zwischen den riesigen Wolkenkratzern einer futuristischen Metropole steuern. Bei unserer Arbeit erkunden wir die düstere, aber lebendige und im Licht der Neonreklamen leuchtende Stadt, lernen ihre Bewohner kennen und erleben Geschichten rund um gierige Großkonzerne, Hacker und künstliche Intelligenzen, die sich selbstständig machen. Dabei entfaltet sich eine dichte Cyberpunk-Atmosphäre.

Cloudpunk statt 29,99€ für 14,99 im Nintendo eShop

Hyper Light Drifter Special Edition

Angebot gültig bis: 12. Mai

Hyper Light Drifter fällt schon auf den ersten Blick durch seinen hübschen Pixellook und seine leuchtenden Farben auf. Das Action-Rollenspiel hat aber auch spielerisch einiges zu bieten. In den temporeichen Kämpfen nehmen wir es mithilfe von Schwert und Pistole mit zahlreichen Feinden auf. Dabei müssen wir stets mit gutem Timing unsere Drift-Fähigkeit einsetzen, um den Attacken der Gegner zu entgehen. Da der Schwierigkeitsgrad recht hoch ist, sollte man sich auf häufiges Sterben gefasst machen. Wir spielen übrigens einen Abenteurer, der die Ruinen einer technisch weit fortgeschrittenen, aber leider untergegangenen Zivilisation erforscht, um ein Heilmittel für seine Krankheit zu finden.

Hyper Light Drifter Special Edition statt 19,99€ für 11,99 im Nintendo eShop

Valkyria Chronicles

Angebot gültig bis: 10. Mai

Das Taktikspiel Valkyria Chronicles überzeugt nicht zuletzt durch sein actionreiches Kampfsystem, denn obwohl dieses rundenbasiert abläuft, steuern wir die Soldaten unseres kleinen Trupps wie in einem Third Person Shooter. Aber auch der stimmungsvolle Anime-Look und die komplexen Charaktere können überzeugen. Die spannende Story dreht sich um einen fiktiven, aber dem zweiten Weltkrieg nachempfundenen Konflikt, in dem wir unseren Teil dazu beitragen müssen, unsere kleine Nation gegen militärische Großmächte zu verteidigen. Neben dem ersten Teil der Reihe gibt es übrigens auch Valkyria Chronicles 4 im Angebot, für 14,79 Euro statt 39,99 Euro. Da sich die Titel spielerisch wie technisch ohnehin stark ähneln, macht es aber Sinn, erst mal mit Teil 1 anzufangen.

Valkyria Chromicles statt 19,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

Sega Mega Drive Classics

Angebot gültig bis: 10. Mai

Mit den Sega Mega Drive Classics bekommt ihr eine Sammlung von 50 Spielen, die ursprünglich für Segas 16-Bit-Konsole erschienen sind. Berühmte Reihen wie Sonic, Streets of Rage, Golden Axe oder Phantasy Star sind gleich mit mehreren Teilen vertreten. Daneben gibt es noch einige große Klassiker wie Altered Beast und Virtua Fighter 2, die man sich unbedingt mal ansehen sollte, wenn man sich auch nur ein bisschen für Videospielgeschichte interessiert. Insgesamt bekommt man eine bunte Mischung, die unter anderem mit Jump&Runs, Fighting Games, Brawlern, Rollenspielen, Shootern und Puzzle Games die verschiedensten Genres abdeckt. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Sega Mega Drive Classics statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Amnesia: Collection

Angebot gültig bis: 19. Mai

Mit der Amnesia Colletion bekommt ihr den Horrorklassiker Amnesia: The Dark Descent zusammen mit der Erweiterung Justine und dem Spin-off A Machine for Pigs in einem Paket. In The Dark Descent erwachen wir ohne Erinnerungen in einer Burg und müssen in ihren finsteren Gemäuern nach Antworten suchen, wobei wir von furchterregenden Kreaturen verfolgt werden. Während wir hier häufiger mal das Zeitliche segnen, sind sowohl Justine als auch das von einem anderen Entwicklerstudio stammende A Machine for Pigs etwas einfacher und legen den Fokus mehr auf Story und Erkundung, wobei ihr euch trotzdem noch auf eine ordentliche Dosis Horror gefasst machen solltet.

Amnesia: Collection statt 27,99€ für 8,39€ im Nintendo eShop

Jurassic World Evolution Complete Edition

Angebot gültig bis: 11. Mai

Jurassic World Evolution könnt ihr gerade in der Complete Edition günstiger bekommen, die neben dem Hauptspiel auch eine Menge DLCs mit zusätzlichen Dinosauriern sowie die Insel aus dem ersten Jurassic-Park-Film enthält. In Jurassic World Evolution planen, bauen und verwalten wir unseren eigenen Dinosaurier-Freizeitpark, wobei wir natürlich versuchen, unseren Job besser zu machen als in den Filmvorlagen. Passen wir nicht auf, können die Dinos nämlich auch ausbrechen und jede Menge Chaos anrichten. Dann können wir sogar eigenhändig mit dem Betäubungsgewehr Jagd auf sie machen. Das Aufbauspiel lebt aber in erster Linie nicht von Action, sondern von den hervorragend animierten und in Szene gesetzten Tieren.

Jurassic World Evolution Complete Edition statt 59,99€ für 32,99€ im Nintendo eShop

Silence

Angebot gültig bis: 25. Mai

Mit Silence bekommt ihr aktuell ein zauberhaftes Adventure aus dem Hause Daedalic zum fast schon lächerlich niedrigen Preis von 1,99 Euro. Wir übernehmen die Kontrolle über Noah und seine kleine Schwester Renie. Als die beiden sich in einem Bunker vor Luftangriffen verstecken, werden sie plötzlich in eine wunderschöne Märchenwelt zwischen Leben und Tod katapultiert, die allerdings vom Untergang bedroht ist. Um diese Welt zu retten und in ihre eigene zurückzukehren, begeben sie sich auf eine fantastische Reise voller Rätsel und Abenteuer. Neben dem traumhaften Artdesign punktet Silence dabei vor allem mit seinen liebenswerten Charakteren und der emotionalen Geschichte.

Silence statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

Sonic Mania

Angebot gültig bis: 10. Mai

Sonic Mania zielt darauf ab, das klassische Spielgefühl der 2D-Jump&Runs zurückzubringen, und ist dabei so erfolgreich, dass man es auf den ersten Blick kaum vom Original unterscheiden kann. Bei näherem Hinsehen fallen aber vor allem bei den Animationen und bei den Zwischensequenzen eine Menge Verbesserungen auf. Außerdem gibt es nun natürlich flüssige 60 fps, was angesichts des hohen Tempos des blauen Igels eine wahre Wohltat ist. Spielerisch wurden nicht nur die beliebtesten Elemente der Reihe in einem Titel vereint, es gibt auch noch ein paar frische Ideen. Damit ist Sonic Mania sowohl für Nostalgiker als auch für alle anderen Jump&Run-Fans eine klare Empfehlung.

Sonic Mania statt 19,99€ für 13,99€ im Nintendo eShop

Resident Evil Revelations 2

Angebot gültig bis: 10. Mai

Im zweiten Teil des Spin-Offs zur berühmten Horror-Reihe feiern wir ein Wiedersehen mit Claire Redfield. Diese arbeitet nun für eine Organisation, die gegen Bioterrorismus kämpft, wird aber zusammen mit der gerade erst dort angekommenen Moria Burton entführt und in ein düsteres Gefängnis auf einer einsamen Insel verschleppt. Von dort müssen die beiden Frauen nun entkommen. Auf ihrer Flucht erleben wir die für Resident Evil typische Mischung aus Horror, Action und kleinen Rätseln, wobei sich die gesamte Story im lokalen Koop spielen lässt. Die Switch-Version bietet einige zusätzliche Inhalte und unterstützt sowohl Bewegungssteuerung als auch den Touchscreen.

Resident Evil Revelations 2 statt 19,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

Hard West

Angebot gültig bis: 26. Mai

Im Rundentaktikspiel Hard West erkunden wir eine düstere Version des Wilden Westens, in der wir es mit satanischen Kulten und sogar mit Dämonen zu tun bekommen. Glücklicherweise erwerben auch wir im Laufe der Geschichte einige übernatürliche Fähigkeiten und magische Objekte, mit denen wir uns zur Wehr setzten können. Unsere wichtigste Waffe bleibt aber der Revolver. Mit ihm können wir durch Querschläger sogar Feinde außerhalb unseres Sichtfelds erwischen. Bei der Story handelt es sich übrigens trotz übersinnlicher Elemente um eine traditionelle Rachegeschichte, die gut ins Westernsetting passt. Ihren Verlauf beeinflussen wir durch Entscheidungen auf der Übersichtskarte, die Kämpfe finden auf separaten 3D-Maps statt.

Hard West statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop