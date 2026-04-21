Nintendo hat mit einer simplen E-Mail Tausende Switch-Fans dazu gebracht, sich schuldig zu fühlen

Nintendo hat eine kuriose Mail an einige User verschickt.

Dass Shop-Betreiber wie Sony oder Valve immer mal wieder Mails an Mitglieder verschicken, um etwa auf neue Angebote aufmerksam zu machen, ist keine Neuheit. Nintendo hat jetzt allerdings eine kuriose Nachricht an einige Fans verschickt.

Nintendo erinnert an den Backlog

In der Mail geht es nämlich nicht darum, neue Spiele zu bewerben oder auf einen Sale hinzuweisen, sondern darum, die Fans an die Titel zu erinnern, die sie schon haben. Wer seinen "Pile of Shame" zu hoch auftürmt, scheint von Nintendo jetzt gerügt zu werden.

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Wie so eine Mail aussieht, zeigt etwa der Reddit-Post von User "signpostlake" von vor einigen Tagen. In der Mail wird groß gefragt: "Warum spielst du nicht einfach die Spiele, die du bereits besitzt?" und darunter gibt es ein Bild von Thimbleweed Park, einem der Spiele, die der User wohl gekauft, aber nie gespielt hat.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

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In den Kommentaren wird die Nachricht vor allem mit Humor aufgenommen. Ein User schreibt etwa: "das Backlog-Shaming ist real" und ein anderer fügt an:

"Sie sagen: 'Hör auf, Geld bei uns auszugeben'"

Immerhin sind sich viele Fans einig, dass Thimbleweed Park tatsächlich ein gutes Spiel ist und nicht auf dem "Pile of Shame" versauern sollte. Vielleicht ist es also eine gute Erinnerung für den User, dem Retro-Adventure von 2017 doch noch einmal eine Chance zu geben.

Wie ein anderer User anmerkt, könnte die Mail von Nintendo auch sonst ziemlich clever sein. Anstatt einfach nur Werbung zu machen, weist man auf ein Spiel hin, das der User schon besitzt. Im besten Fall sorgt man so dafür, dass der User wieder mehr Zeit mit der Switch verbringt und so womöglich auch weitere Spiele auf der Plattform kauft.

Habt ihr auch so eine Mail von Nintendo bekommen? Welche Spiele sind aktuell in eurem Backlog, die unbedingt gespielt werden müssten?