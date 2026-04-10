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Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Neuer Trailer zum siebten Teil der Reihe bestätigt Release für PS5 und PC

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Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Neuer Trailer zum siebten Teil der Reihe bestätigt Release für PS5 und PC

Maximilian Franke
10.04.2026 | 15:57 Uhr

Es gibt neue Infos zu Professor Layton und die neue Welt des Dampfes! Neben dem Release-Zeitraum Ende 2026 hat Entwickler Level-5 bestätigt, dass der kommende siebte Teil nicht nur für Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen wird, sondern auch für PS5 und PC (Steam).

Damit verlässt die beliebte Rätsel-Reihe erstmals den Nintendo-Kosmos, was für Knobel-Fans eine richtig gute Sache ist.

Außerdem könnt ihr euch im neuen Trailer einen Eindruck des japanischen Sprecher-Casts machen und euch von den schicken neuen Zwischensequenzen überzeugen. Die sind diesmal komplett in 3D und wirken deutlich filmreifer, als noch damals auf dem Nintendo DS oder 3DS.

Was denkt ihr: Habt ihr Bock auf das neue Professor Layton?
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Genre: Adventure

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