Ex-Nintendo-Chef Reggie Fils-Aimé soll helfen, GameStop zu retten

GameStop geht es nicht gut: Seit geraumer Zeit schreibt das Unternehmen rote Zahlen. Die Einnahmen und Umsätze sinken, Filialen müssen geschlossen werden. Auch wenn immer wieder betont wird, dass vor allem die Next Gen-Konsolen Xbox Series X und PS5 Hoffnung machen, sieht es insgesamt eher finster aus.

Um die Kehrtwende zu vollziehen, greift GameStop jetzt unter anderem auf die Hilfe des eheamligen Nintendo Amerika-Chefs Reggie Fils-Aimé zurück.

GameStop kämpft aktuell mit unterschiedlichen Problemen und arbeitet daran, den sinkenden Zahlen entgegenzuwirken. Dabei sollen nun einige neue Mitglieder im Aufsichtsrat helfen. Zu denen zählt auch der ehemalige Nintendo of America-Chef Reggie Fils-Aimé.

"Langfristiger Erfolg": Der Gamestop-Executive George Sherman freut sich über die Neuzugänge. Es handele sich bei diesen Neuigkeiten um einen weiteren "wichtigen Meilenstein" im Hinblick auf die GameStop-Transformation. Die Weiterentwicklung der Geschäftsstrategie trage zum langfristigen Erfolg bei.

Reggie Fils-Aimé freut sich ebenfalls über seinen neuen Posten, wie er in einem Tweet erklärt. Ihm zufolge brauche die Gaming-Industrie ein "gesundes und lebhaftes GameStop". Er wolle dabei helfen, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen.

The gaming industry needs a healthy and vibrant @GameStop. I look forward to being a part of @GameStopCorp Board and helping to make this happen. https://t.co/pYWFGZ9XKj