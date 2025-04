Nintendo Switch 2: Verzichtet auf ein elementares Controller-Feature, weil "Entwickler zu pingelig sind"

So sieht der Nintendo Switch 2-Pro Controller aus und nein, das sind keine analogen Trigger.

Weder die Nintendo Switch 2-Joy-Cons, noch der Pro Controller für die neue Konsole werden mit analogen Triggern ausgestattet sein. Die Entscheidung sorgt natürlich vor allem bei Fans dieser Art von Schulter-Buttons für Enttäuschung. Wieso Nintendo die digitalen, sofort auslösenden Knöpfe verbaut, erfahrt ihr hier.

Darum haben die Nintendo Switch 2-Controller keine analogen Trigger, sondern digitale Schulter-Tasten

Was sind analoge Trigger? Sowohl PS5- als auch Xbox Series S/X-Controller haben diese besondere Form der Buttons. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie graduell heruntergedrückt werden und dabei genau diese Grade auch als Eingabe ankommen.

26:01 Welcome Tour für Switch 2 stellt euch die neue Konsole vor

Autoplay

Es gibt also keinen einzelnen Auslösepunkt, sondern die Möglichkeit, beispielsweise in Rennspielen unterschiedlich viel Gas zu geben und dabei fein zu justieren, wie viel es sein soll – statt einfach nur an und aus.

Selbstverständlich lässt sich das auch anderweitig nutzen oder bietet die Möglichkeit, Abzüge an Waffen realistischer zu simulieren, indem es eben doch nur einen Auslösepunkt, aber an einer ganz bestimmten Stelle gibt.

Das PS5-Spiel Returnal setzt den analogen Trigger des DualSense-Controllers zum Beispiel auf sehr spannende Art und Weise für alternative Angriffe ein, je nachdem, ob man ihn durchzieht oder nicht. Auch Bogenschießen kann sich mit solchen Triggern sehr echt anfühlen.

Die Nintendo Switch 2 wird all das nicht bieten. Es gibt keinerlei analoge Trigger an den Gamepads, egal ob am Pro Controller oder an den Joy-Cons. Stattdessen bekommt ihr einen klassischen, digitalen Knopf, den man entweder drückt oder eben nicht, ohne Abstufungen.

Das ordnet sich ein in eine Reihe aus kontroversen Entscheidungen: Es wird zum Beispiel auch keine Hall Effekt-Sticks geben. Ihr könnt einen ganzen Knopf an den Controllern ab einem gewissen Punkt auch nur noch nutzen, wenn ihr für ein Abo bezahlt und dann gibt es da natürlich auch noch die umstrittene Switch 2-Preispolitik.

Darum macht Nintendo das so: Im Gespräch mit VentureBeat haben Nintendos Hardware-Profis Kouichi Kawamoto und Tetsuya Sasaki die Angelegenheit mit "pingeligen Entwickler*innen" begründet. Sie halten den direkten Input aber auch selbst für die bessere Option.

"Von der Hardware-Seite aus haben wir daran gearbeitet, worum wir gebeten wurden. Da gab es eine Menge, sagen wir, pingelige Entwickler um uns herum, die diesen Weg gehen wollten. Das ist der Grund dafür, dass wir diesen Weg gegangen sind. Wenn es um analoge Schultertasten geht, gibt es Positives und Negatives. Man verliert ein bisschen Direktheit, wenn sie analog sind. Wir haben darüber nachgedacht und entschieden, dass ein direkter Input die bessere Option ist."

Wann kommt die Nintendo Switch 2? Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange: Am 5. Juni ist es endlich so weit, dann wird die Switch-Nachfolge-Konsole endlich veröffentlicht. Ihr könnt sie aktuell schon vorbestellen und euch dabei zwischen der Standard-Konsole ohne alles oder einem Mario Kart World-Bundle entscheiden. Letzteres lohnt sich finanziell, wenn ihr das Spiel sowieso haben wollt.

Wie findet ihr, dass es keine analogen Trigger geben wird? Hattet ihr darauf gehofft und wenn ja, warum?