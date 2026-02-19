Läuft gerade Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen
Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen

Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen

Samara Summer
19.02.2026 | 15:52 Uhr

Die Definitive Edition des beliebten Open World RPGs Xenoblade Chronicles X hat völlig überraschend ein Switch 2-Upgrade bekommen. Ihr könnt die neue Version ab sofort zocken. Kostenlos ist sie allerdings nicht. Habt ihr bereits die Switch-Verison bekommt ihr sie allerdings für 5 Euro. Die Verbesserungen könnt ihr euch jetzt im Trailer anschauen.
vor 37 Minuten

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Genre: Rollenspiel

Release: 20.03.2025 (Switch)

vor 38 Minuten

