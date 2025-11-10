Animal Crossing New Horizons für Switch 2 und Update 3.0: Release, Preis und Inhalte des Upgrades und neuen Patches im Überblick

Hier sind alle wichtigen Infos zur Switch 2-Edition von Animal Crossing: New Horizons im Überblick.

Nintendos Animal Crossing: New Horizons bekommt ein halbes Jahr nach dem Launch der Nintendo Switch 2 und ganze sechs Jahre nach dem ursprünglichen Switch 1-Release eine eigene Switch 2-Version mit einer Reihe vielversprechender Verbesserungen spendiert.



Und nicht nur das: Mit Update 3.0 erhält die Lebenssimulation am Release-Tag der Switch 2-Fassung ein umfangreiches und kostenloses Content-Update – nicht nur für Switch 2-, sondern auch für Switch 1-Spieler*innen. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur Switch 2-Edition und zu Update 3.0 im Überblick.

Hier könnt ihr zu allen wichtigen Punkten springen:

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Autoplay

Release: Dann erscheint Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch 2

Im Ankündigungstrailer hat Nintendo direkt auch das Release-Datum verraten. Etwas mehr als drei Monate trennen uns noch von der Switch 2-Fassung von Animal Crossing: New Horizons:

Release der Switch 2-Version: 15. Januar 2026

Erscheint sowohl physisch als auch digital

Knapp sechs Jahre später: Ursprünglich kam Animal Crossing: New Horizons übrigens am 20. März 2020 für die erste Nintendo Switch auf den Markt. Mensch, wie die Zeit vergeht!

Auf der zweiten Seite geht's weiter mit den Verbesserungen der Switch 2-Version.

Verratet uns unten in den Kommentaren schon einmal folgende eure Antwort auf die Frage: Freut ihr euch auf Update 3.0 und werdet ihr Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch 2 noch einmal anwerfen?