Animal Crossing New Horizons für Switch 2 und Update 3.0: Release, Preis und Inhalte des Upgrades und neuen Patches im Überblick

Nintendos Animal Crossing: New Horizons bekommt ein halbes Jahr nach dem Launch der Nintendo Switch 2 und ganze sechs Jahre nach dem ursprünglichen Switch 1-Release eine eigene Switch 2-Version mit einer Reihe vielversprechender Verbesserungen spendiert.
Und nicht nur das: Mit Update 3.0 erhält die Lebenssimulation am Release-Tag der Switch 2-Fassung ein umfangreiches und kostenloses Content-Update – nicht nur für Switch 2-, sondern auch für Switch 1-Spieler*innen. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur Switch 2-Edition und zu Update 3.0 im Überblick.
Hier könnt ihr zu allen wichtigen Punkten springen:
- Release von Animal Crossing: New Horizons für die Switch 2
- Alle Verbesserungen der Switch 2-Version im Überblick
- Preis der Switch 2-Version und des Upgrades
- Release und Inhalte des kostenlosen Updates 3.0
- Neue Charaktere durch Amiibos
Release: Dann erscheint Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch 2
Im Ankündigungstrailer hat Nintendo direkt auch das Release-Datum verraten. Etwas mehr als drei Monate trennen uns noch von der Switch 2-Fassung von Animal Crossing: New Horizons:
- Release der Switch 2-Version: 15. Januar 2026
- Erscheint sowohl physisch als auch digital
Knapp sechs Jahre später: Ursprünglich kam Animal Crossing: New Horizons übrigens am 20. März 2020 für die erste Nintendo Switch auf den Markt. Mensch, wie die Zeit vergeht!
