Nintendo Switch 2-Analyst sagt, Preis der Konsole ist "egal" für Fans - aber dass sie sich trotzdem schlechter als die Switch verkaufen wird

Die Switch 2 könnte deutlich teurer als der Vorgänger werden, aber hat das einen Einfluss auf die Verkäufe?

Offiziell hat Nintendo noch gar nicht bekannt gegeben, wie viel die Switch 2 tatsächlich kosten wird. Ziemlich sicher scheint aber, dass der Nachfolger teurer als die erste Switch wird, die zum Release 2017 bei uns 329 Euro kostete.

Leaks zufolge könnten wir beim Erscheinen womöglich sogar mit einem satten Preis zwischen 500 bis 550 Euro rechnen. Das ist wahrlich nicht günstig, soll einem Analysten zufolge aber tatsächlich wenig Einfluss darauf haben, wie gut sich die Hybrid-Konsole in den ersten Monaten verkauft.

Wie teuer die Switch 2 wird, sei frühen Käufer*innen fast egal

Der Preis hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie gut sich eine Konsole verkauft, immerhin legen wir hier eine ganze Stange Geld auf den Tisch. Bei der Nintendo Switch 2 soll das aber kein so entscheidender Faktor in den ersten Monaten werden, wie Circanas Videospiel-Industrie-Analyst Mat Piscatella gegenüber der Seite GamesRadar erklärt.

Seiner Einschätzung nach sei der Preis zum Launch der Hybridkonsole kein wirklich bedeutender Faktor für potenzielle Käufer*innen, solange es sich nicht um eine absurd hohe Zahl handle:

"Ich glaube nicht, dass der Launch-Preis wirklich wichtig sein wird. Die frühen Abnehmer neuer Nintendo-Hardware sind nicht allzu empfindlich beim Preis, solange der Preis zum Launch keine ungeheuerlich hohe Summe ist, wird es sich verkaufen. Und natürlich können Preise mit der Zeit sinken. Aber wir werden sehen."

Gemeint sind hier natürlich hauptsächlich Fans, die die neue Konsole unbedingt möglichst direkt zum Launch haben wollen. Viele andere Konsument*innen warten durchaus auch mehrere Monate oder sogar Jahre, ehe sie auf neuere Gaming-Hardware umsteigen.

Da die erste Switch mit inzwischen über 150 Millionen verkauften Einheiten aber äußerst erfolgreich war, warten vermutlich besonders viele Fans auf den Release des technisch stärkeren Nachfolgers.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Trotzdem rechnet Mat Piscatella aber bei den Verkaufszahlen nicht mit so einer Erfolgsgeschichte wie bei der ersten Switch. Seinen Schätzungen zufolge dürfte sich die Switch 2 in diesem Jahr etwa 4,3 Millionen Mal in den USA und rund 14 bis 17 Millionen Mal weltweit verkaufen – vorausgesetzt, dass genügend Einheiten produziert wurden, um den Bedarf decken zu können.

Daneben werden auch Launch-Titel eine große Rolle für die Verkaufszahlen spielen. Bislang wurde zumindest ein neues Mario Kart angeteast, dass womöglich auch direkt zum Launch der Konsole erscheinen könnte.

Das klingt durchaus nach guten Zahlen, der Analyst geht aber davon aus, dass die Verkäufe nicht an die erste Switch ranreichen werden. Das liegt vor allem daran, wie außergewöhnlich erfolgreich die letzte Hybridkonsole war.

Die Switch 2 präsentiert sich derweil hauptsächlich als größeres und leistungsstärkeres Upgrade, wie auch der Name suggeriert. Damit dürfte sie der Einschätzung von Piscatella nach viele Fans der originalen Switch erreichen, aber vermutlich kaum außerhalb dieser Zeilgruppe wachsen.

Was würdet ihr sagen: Hat der Preis der Switch 2 einen Einfluss darauf, wie nah am Release ihr sie euch kauft?