Nintendo Switch 2 bekommt super praktisches Feature für den Pro Controller - und das sollte es auch für die Joy-Con geben

Nintendo hat ein richtig praktisches Feature für den Pro Controller der Switch 2 enthüllt.

Über die Nintendo Today-App wurde heute einmal mehr eine neue Funktion für die Switch 2 enthüllt, genauer für den verbesserten Pro Controller – und die ist mal so richtig praktisch! Durch längeres Drücken der Home-Taste lässt sich bekanntlich das Schnellmenü öffnen, das jetzt mit einer neuen Einstellung daherkommt. Und zwar können wir fortan in Windeseile die Tastenbelegung der hinteren Knöpfe des Pro Controllers ändern.

Eine tolle Komfortfunktion, die Nintendo allerdings meiner Meinung nach nicht nur für den Pro Controller, sondern auch für die Joy-Con anbieten sollte - und zwar für alle Tasten!

Nintendo erweitert Schnellmenü für Pro Controller

Drückt ihr auf dem Pro Controller länger die Home-Taste, könnt ihr die Switch 2 nicht nur in den Ruhe- oder den Flugmodus versetzen, sondern auch ganz easy die Tastenbelegung der hinteren GL- und GR-Taste nach euren Wünschen konfigurieren.



Wie das Ganze in der Praxis aussieht, seht ihr im Tweet von OatmealDome:

Es wäre super, wenn das auch mit den Joy-Con ginge

Die Komfortfunktion ist ohne Wenn und Aber eine tolle Ergänzung für die Switch 2. Doch warum beim Pro Controller aufhören? Es wäre doch richtig klasse, wenn wir im Schnellmenü auch die Tastenbelegung der Joy-Con ändern könnten. Oder wenn das zu frickelig wird, dann zumindest für die A- und B-Taste!

Hach... die A- und die B-Taste

Ich für meinen Teil wäre schon super happy, wenn ich fix die A- und B-Taste switchen könnte – und wer viel auf PlayStation oder Xbox spielt, kann das vielleicht gut nachvollziehen.

Bekanntlich ist A auf der Switch die Bestätigen-Taste, auf der PS5 hingegen X. Schon zigfach ist es mir passiert, dass ich auf Nintendos Konsolen aus Versehen die B-Taste drücke und mich wundere, warum ich schon wieder im vorherigen Menü gelandet bin.

Der Wechsel ist daher für mich ein absolutes Muss und es wäre doch super, wenn der super flugs via Schnellmenü vonstattengeht.

Da ich aber generell zu der Sorte Spieler gehöre, die für so manch Actionspiel gerne die Tastenbelegung abändert, unter anderem um in Souls-Spielen auf A bzw. Kreis zu rollen, wäre ich auch für eine flotte Neubelegung via Schnellmenü dankbar, die sich auf alle Tasten bezieht.

Was meint ihr, sollte Nintendo das Feature ausbauen und auch für die Joy-Con anbieten, damit wir schnell alle Tasten ändern können? Oder braucht ihr im Schnellmenü eher andere Funktionen? Falls ja, welche?