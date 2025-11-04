Diese 4 großen Switch 2-Games erwarten euch noch 2025 - und Anfang 2026 folgen zwei weitere Kracher

Diese Nintendo Switch 2-Titel erwarten euch Ende 2025 und Anfang 2026.

Wer glaubt, die Nintendo Switch 2 begibt sich nach ihrem release-reichen Launch-Sommer jetzt in den gemütlichen Winterschlaf, hat sich mächtig getäuscht. Wer Nintendos aktuelles Konsolenflaggschiff besitzt, kann sich im November und Dezember sowie auch Anfang des kommenden Jahres noch auf viele weitere potenzielle Hits freuen. Wir listen die größten Switch 2-Titel, die euch in den nächsten Monaten erwarten, hier noch einmal auf.

Die größten Nintendo Switch 2-Spiele im November & Dezember 2025

2:01 Prinzessin Zelda schlägt zurück: Das neue Hyrule Warriors landet schon bald auf der Nintendo Switch 2

Viele Switch 2-Fans werden sich mächtig auf Metroid Prime 4 Beyond freuen, das nach langer Zeit des Wartens Anfang Dezember endlich in die Läden kommen soll.

Aber auch Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung ist einen Blick wert – besonders dann, wenn ihr Zelda: Tears of the Kingdom gezockt habt. Dann fragt ihr euch nämlich sicherlich, wie der Krieg gegen den Dämonenkönig Ganondorf vor tausenden Jahren eigentlich abgelaufen ist. Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung erzählt als Prequel zu TotK genau diese Vorgeschichte.

Auf spielerischer Ebene erwartet euch aber ein komplett anderes Spiel als Tears of the Kingdom: Ihr schnetzelt euch als einer von mehreren Charakteren durch schier endlose Horden von Gegnern, setzt Spezialfähigkeiten ein und leert das Schlachtfeld, um die Story voranzutreiben.

2026 geht's munter weiter - Diese Switch 2-Spiele erwarten euch Anfang des Jahres

Das größte Highlight Anfang 2026 dürfte für viele Switch 2-Besitzer*innen sicherlich die Switch 2-Version von Animal Crossing: New Horizons sein, die die Hardware-Power der aktuellen Konsole ausnutzen will und vielerlei technische und visuelle Verbesserungen verspricht.

Daneben hat Nintendo mit dem ACNH-Patch 3.0 einen frischen neuen Content-Patch parat, der ebenfalls am 15. Januar komplett kostenlos für die Nintendo Switch 1- und Switch 2-Version des Spiels erscheint. Was drinsteckt, entnehmt ihr der Übersicht oben.

Potenzieller Switch 2-Grafikkracher: Mit Final Fantasy 7 Remake Intergrade landet Ende Januar das gefeierte Action-RPG rund um Cloud und Tifa endlich auch auf der Nintendo Switch 2.

Erste Berichte von der gamescom 2025 zeigten sich begeistert von der kommenden Switch 2-Umsetzung, insbesondere auf technischer Ebene sorgte das RPG für begeisterte Stimmen: "Das ist das am besten aussehende Ding, das ich auf der Switch 2 gesehen habe", hieß es seitens Digital Foundry, die die Switch 2-Version von FF7 auf der Kölner Messe angezockt haben.

Und nun lasst uns doch gerne mal unten in der Kommentarsektion wissen, auf welche Nintendo Switch 2-Games ihr euch im Jahr 2025 (und darüber hinaus) noch freut! Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.