Nintendo ist nicht zu bremsen: Switch und Animal Crossing im Höhenflug

Der Erfolg der Nintendo Switch reißt nicht ab, im Gegenteil. Die Hybrid-Konsole hat sich gerade in jüngster Vergangenheit besonders gut verkauft. Mittlerweile wurden fast 80 Millionen Geräte abgesetzt. Damit übertrifft die Switch jetzt offiziell sogar die Verkaufszahlen des Nintendo 3DS. Animal Crossing: New Horizons dürfte daran nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. Wenn es so weiter geht, überholt es bald Mario Kart 8 Deluxe, das momentan noch das am häufigsten verkaufte Switch-Spiel darstellt.

Neue Nintendo-Zahlen: Die Switch-Hersteller veröffentlichen neue Zahlen und die fallen wieder sehr positiv aus. Trotz Lieferschwierigkeiten und Joy-Con-Drift bleibt der Erfolg der Switch ungebrochen. Dazu dürften sowohl die Coronavirus-Pandemie als auch die Switch Lite-Version sowie Mega-Hits wie AC New Horizons beigetragen haben.

Nintendo 3DS überholt: Die Nintendo Switch hat sich laut Nintendo jetzt insgesamt über 79,87 Millionen Mal verkauft. Damit steht offiziell fest, dass der Nintendo 3DS überholt wurde, von dem insgesamt 'nur' 75,94 Millionen Exemplare über die Ladentheke gewandert sind.

Erfolgreiches Jahr 2020: Ein Löwenanteil der Switch-Verkäufe entfällt dabei auf das Jahr 2020. Allein im Zeitraum von April bis Dezember 2020 sind 24,1 Millionen Nintendo Switch-Geräte verkauft worden. Das entspricht einem Zuwachs von 35,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Prognose erhöht: Nintendo blickt äußerst zuversichtlich in die Zukunft und hat die eigenen Verkaufs-Erwartungen für 2021 nochmal nach oben korrigiert. Aktuell geht das Unternehmen davon aus, dieses Jahr insgesamt nochmal 26,5 Millionen Switch-Exemplare zu verkaufen. Damit wäre dann auch die Wii übertroffen (101 Mio.) und der Nintendo DS würde in greifbare Nähe rücken (154 Mio.).

Animal Crossing könnte bald das erfolgreichste Switch-Spiel überhaupt werden

Absoluter Top-Seller: Obwohl es im Vergleich erst verhältnismäßig kurz auf dem Markt ist, wurde Aninmal Crossing: New Horizons schon extrem oft verkauft. Insgesamt kommt der Titel nun schon auf 31,18 Millionen Verkäufe. Wenn das so weitergeht, löst das Nintendo-Spiel bald den Platzhirsch und momentanen Nr-1-Bestseller Mario Kart 8 Deluxe ab.

Das sind die aktuell erfolgreichsten Switch-Spiele:

Glaubt ihr, der Siegeszug der Switch hält an? Was muss Nintendo eurer Meinung nach machen, um den DS und die Wii zu übertreffen?